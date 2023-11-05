Нетаньягу відсторонив ізраїльського міністра, який висловив ідею щодо застосування ядерної зброї в Газі
Нетаньягу в неділю, 5 листопада, притягнув до дисциплінарної відповідальності молодшого члена свого кабінету, який відкрито висловився на користь ідеї завдання Ізраїлем ядерного удару по Газі
Про це повідомляє Reuters.
У заяві офісу Нетаньягу йдеться, що відповідний міністр - міністр у справах спадщини Аміхай Еліягу з ультраправої партії в коаліційному уряді - був відсторонений від участі в засіданнях кабінету міністрів "до подальших розпоряджень".
На запитання в радіоінтерв'ю про гіпотетичний ядерний варіант Еліягу відповів: "Це один із варіантів". Його репліка потрапила в заголовки арабських ЗМІ і викликала скандал на основних ізраїльських телеканалах.
Ані Еліягу, ані лідер його партії не входять до складу міністерського форуму, який керує війною в Газі. Вони також не мають інсайдерської інформації про ядерний потенціал Ізраїлю, який він публічно не визнає, і не мають повноважень його активувати.
"Заяви Еліягу не відповідають дійсності. Ізраїль і Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб уникнути заподіяння шкоди невинним людям. Ми будемо продовжувати робити це до нашої перемоги", - заявили в офісі Нетаньягу.
"Будь-якій розсудливій людині зрозуміло, що ядерне зауваження було метафоричним, - заявив Еліягу. - Безумовно, необхідна сильна і непропорційна відповідь на тероризм, яка пояснить нацистам і їхнім прихильникам, що тероризм нічого не вартий".
Представник ХАМАС, ісламістського угрупування, яке виступає за знищення Ізраїлю, заявив, що Еліягу представляє "безпрецедентний злочинний ізраїльський тероризм, який становить небезпеку для всього регіону і світу".
Еліягу зазначив, що знищення Гази поставить під загрозу близько 240 заручників, серед яких є як іноземці, так і ізраїльтяни.
"На війні доводиться платити ціну", - відповів міністр, додавши, що він молиться за повернення заручників.
Бенні Ганц, колишній генерал-центрист, який приєднався до консервативного Нетаньягу від опозиції в оновленому військовому кабінеті, сказав, що висловлювання Еліягу завдали шкоди "і, що ще гірше, додали болю сім'ям заручників вдома".
- З початку наземної операції в секторі Гази ЦАХАЛ завдав ударів по понад 2,5 тис. об'єктів ХАМАСу, а в ніч проти 5 листопада вдарив авіацією по позиціях терористів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе