Нетаньягу відсторонив ізраїльського міністра, який висловив ідею щодо застосування ядерної зброї в Газі

Про це повідомляє Reuters.

У заяві офісу Нетаньягу йдеться, що відповідний міністр - міністр у справах спадщини Аміхай Еліягу з ультраправої партії в коаліційному уряді - був відсторонений від участі в засіданнях кабінету міністрів "до подальших розпоряджень".

На запитання в радіоінтерв'ю про гіпотетичний ядерний варіант Еліягу відповів: "Це один із варіантів". Його репліка потрапила в заголовки арабських ЗМІ і викликала скандал на основних ізраїльських телеканалах.

Ані Еліягу, ані лідер його партії не входять до складу міністерського форуму, який керує війною в Газі. Вони також не мають інсайдерської інформації про ядерний потенціал Ізраїлю, який він публічно не визнає, і не мають повноважень його активувати.

"Заяви Еліягу не відповідають дійсності. Ізраїль і Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб уникнути заподіяння шкоди невинним людям. Ми будемо продовжувати робити це до нашої перемоги", - заявили в офісі Нетаньягу.

"Будь-якій розсудливій людині зрозуміло, що ядерне зауваження було метафоричним, - заявив Еліягу. - Безумовно, необхідна сильна і непропорційна відповідь на тероризм, яка пояснить нацистам і їхнім прихильникам, що тероризм нічого не вартий".

Представник ХАМАС, ісламістського угрупування, яке виступає за знищення Ізраїлю, заявив, що Еліягу представляє "безпрецедентний злочинний ізраїльський тероризм, який становить небезпеку для всього регіону і світу".

Еліягу зазначив, що знищення Гази поставить під загрозу близько 240 заручників, серед яких є як іноземці, так і ізраїльтяни.

"На війні доводиться платити ціну", - відповів міністр, додавши, що він молиться за повернення заручників.

Бенні Ганц, колишній генерал-центрист, який приєднався до консервативного Нетаньягу від опозиції в оновленому військовому кабінеті, сказав, що висловлювання Еліягу завдали шкоди "і, що ще гірше, додали болю сім'ям заручників вдома".