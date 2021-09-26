Netflix назвав дату виходу 5 сезону серіалу "Корона"
Прем'єру п'ятого сезону серіалу "Корона" на стрімінговому сервісі Netflix заплановано на листопад 2022 року
Про це заявила виконавиця ролі королеви Єлизавети Імельда Стонтон у ролику, оприлюдненому в YouTube.
"Я зроблю все можливе, щоб підтримувати встановлений творцями вкрай високий стандарт. Сподіваюся, я виглядаю спокійною, зібраною і здатною на це. Тим часом я відчуваю метеликів в животі", - сказала акторка та заявила, що прем'єра п'ятого сезону "Корони" призначена на листопад 2022 року.
В п'ятому сезоні проєкту Імельда Стонтон зіграє королеву Єлизавету, Домінік Вест - принца Чарльза, а Елізабет Дебікі - принцесу Діану.
- Нагадаємо, 20 вересня у США відбулась 73-тя церемонія вручення телевізійної премії "Еммі", серед переможців якої виявився серіал "Корона".
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