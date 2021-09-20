У США вручили телевізійну премію "Еммі": хто отримав нагороду
У США відбулась 73-тя церемонія вручення телевізійної премії "Еммі". Серед переможців серіал "Корона" та мінісеріал "Хід королеви"
Про це передає The Guardian.
У Лос-Анджелесі (США) оголосили лауреатів 73-ї телевізійної премії "Еммі". Через пандемію коронавірусу, другий рік поспіль вручення нагороди відбулося віртуально.
Як відомо, цьогоріч вперше відзнаку отримали жінки-режисерки драми та комедії — Люсія Аньєлло та Джессіка Хоббс.
Так, найкращим драматичним серіалом визнали "Корону", кращим мінісеріалом став "Хід королеви", а комедійним — "Тед Лассо".
- Найкраща акторка драматичного серіалу — Олівія Коулман, "Корона"
- Найкращий актор драматичного серіалу — Джош ОʼКоннор, "Корона"
- Найкраща акторка комедійного серіалу — Джин Смарт, "Хитрощі"
- Найкращий актор комедійного серіалу — Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"
- Найкраща акторка мінісеріалу — Кейт Уінслет, "Мейр з Істтауна"
- Найкращий актор мінісеріалу — Юен Макгрегор, "Холстон"
У свою чергою, найкращою режисеркою комедії стала авторка "Хитрощів" Люсія Аньєлло, драми — Джессіка Хоббс "Корона", а мінісеріалу — Скотт Франк "Хід королеви".
Довідка
Премія "Еммі" – американська нагорода, яка вважається телевізійним аналогом "Оскар". Нагороду вручають з 1949 року. Її представляють три організації: Американська телевізійна академія, яка нагороджує вечірні передачі; Американська національна телевізійна академія нагороджує денні, спортивні, телевізійні новини і документальні програми; Міжнародна телевізійна академія, яка нагороджує телевізійні передачі, випущені за межами США.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.18Продаж 31.57
- Актуальне
- Важливе