У США вручили телевізійну премію "Еммі": хто отримав нагороду

Про це передає The Guardian.

У Лос-Анджелесі (США) оголосили лауреатів 73-ї телевізійної премії "Еммі". Через пандемію коронавірусу, другий рік поспіль вручення нагороди відбулося віртуально.

Як відомо, цьогоріч вперше відзнаку отримали жінки-режисерки драми та комедії — Люсія Аньєлло та Джессіка Хоббс.

Так, найкращим драматичним серіалом визнали "Корону", кращим мінісеріалом став "Хід королеви", а комедійним — "Тед Лассо".

Найкраща акторка драматичного серіалу — Олівія Коулман, "Корона" Найкращий актор драматичного серіалу — Джош ОʼКоннор, "Корона" Найкраща акторка комедійного серіалу — Джин Смарт, "Хитрощі" Найкращий актор комедійного серіалу — Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо" Найкраща акторка мінісеріалу — Кейт Уінслет, "Мейр з Істтауна" Найкращий актор мінісеріалу — Юен Макгрегор, "Холстон"

У свою чергою, найкращою режисеркою комедії стала авторка "Хитрощів" Люсія Аньєлло, драми — Джессіка Хоббс "Корона", а мінісеріалу — Скотт Франк "Хід королеви".

Довідка

Премія "Еммі" – американська нагорода, яка вважається телевізійним аналогом "Оскар". Нагороду вручають з 1949 року. Її представляють три організації: Американська телевізійна академія, яка нагороджує вечірні передачі; Американська національна телевізійна академія нагороджує денні, спортивні, телевізійні новини і документальні програми; Міжнародна телевізійна академія, яка нагороджує телевізійні передачі, випущені за межами США.

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