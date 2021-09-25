Netflix показав трейлер 4 сезону фантастичного серіалу "Дивні дива"
Стрімінговий сервіс Netflix оприлюднив тизер-трейлер четвертого сезону фантастичного серіалу "Дивні дива"
Відео оприлюднено в YouTube.
На перших кадрах показують родину, яка переїжджає в новий будинок в 1950-х роках. У ньому починаються дивні речі - вимикається світло, а у дворі розкидані тушки мертвих тварин. Під час вечері починаються жахливі речі.
Після цього у кадрі з'являються головні герої "Дивних див", які з'являються у цьому ж будинку, але за кілька десятиліть, в якому продовжують відбуватися дивні речі.
Перший тизер нового сезону "Дивних див" вийшов ще у лютому 2020 року. Наступний фрагмент показали в серпні, тоді ж оприлюднили дату виходу - 2022 рік.
Зйомки четвертого сезону стартували ще на початку 2020 року, але через пандемію виробництво зупинилося на тривалий термін.
- Нагадаємо, 19 червня Netflix показав новий тизер другого сезону серіалу "Відьмак".
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