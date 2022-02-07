Netflix придбав права на онлайн-показ фільму Сенцова "Носоріг"

Про це режисер написав у facebook.

"Netflix придбав права на онлайн-показ "Rhino/Носоріг", - зазначив Сенцов.

"Носоріг" - український художній фільм знятий у 2021 році у копродукції України, Польщі та Німеччини. Світова прем'єра фільму відбулася 9 вересня 2021 року.

Історія фільму розгортається у 1990-ті в Україні. Головний герой - бандит на прізвисько Носоріг втрапляє у лещата українського кримінального світу 1990-их та починає свій кривавий шлях, що приводить його зовсім не туди, куди він очікував.



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