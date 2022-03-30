Netflix відкриє офіс у Польщі, який працюватиме на Центральну та Східну Європу

Про це заявили в Netflix.



У компанії нагадали, що 2016 року локалізували сервіс у Польщі, після чого він став доступний румунською, чеською, угорською, хорватською та українською мовами.



"Протягом цього часу, і оскільки ми знаємо, як сильно наші члени в регіоні люблять місцеві фільми, ми працювали з творчою спільнотою Центральної та Східної Європи, щоб розширити список місцевих фільмів і серіалів. Тільки в Польщі ми інвестували понад 490 млн злотих (~$115 млн) в оригінальні фільми та серіали Netflix і створили понад 2600 робочих місць у наших постановках, надаючи можливості акторам, сценаристам, режисерам та всім іншим бригадами, які є основою кожного виробництва. Паралельно ми постійно інвестуємо в ліцензування багатьох надзвичайно популярних місцевих ігор у Чехії, Румунії, Угорщини та інших. Центральна та Східна Європа також стала стратегічним виробничим центром для наших міжнародних шоу, нещодавно в цьому регіоні успішно зняли такі основні фільми, як Extraction 2 або Shadow & Bone S01", - зауважили в Netflix.



Стримінґовий сервіс тісно співпрацює з творцями з Польщі, щоб транслювати польські фільми й серіали: стрічки "Ліс", Sexify , Rojst '9, "Девід і ельфи", "Ніхто не спить у лісі сьогодні ввечері", "Як я закохалася в гангстера" й "Операція Гіацинт" регулярно потрапляли до кращої 10-ки Netflix.



"Сьогоднішній день знаменує ще одну віху в нашій подорожі до Центральної та Східної Європи, зближаючи нас з нашими членами та творчими партнерами. Я радий повідомити, що наприкінці цього року ми плануємо відкрити офіс Netflix у Східній і Центральній Європі у Варшаві, який буде функціонувати як центр для регіону. Офіс Netflix у Варшаві є природним наступним кроком для нас і допоможе побудувати довгострокове співробітництво в регіоні, а також поглибити існуючі зв’язки, створюючи нові можливості для творців і продюсерів контенту. Творчий потенціал і потенціал місцевої промисловості роблять Варшаву чудовим місцем для базування нашого бізнесу в Центральній та Східній Європі. Дякуємо всім нашим членам, чудовим режисерам і партнерам у регіоні за останні сім років підтримки та співпраці. Ми не можемо дочекатися, щоб разом написати наступну голову для Netflix у Центральній та Східній Європі!" - наголосили в компанії.

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