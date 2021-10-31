Невдалий старт опалювального сезону: економія на опаленні шкіл під виглядом карантину

Про це йдеться у спеціальному сюжеті для програми “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

Спочатку українська влада переконувала, що опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Тарифи для населення не зміняться. Україна не буде імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії.

Не минуло місяця, як стало очевидно, усе це пусті балачки. Україна виявилася повністю неготовою до опалювального сезону.

“На сьогодні майже всі складові опалювального сезону – відсутні. У нас немає газу, у нас не вистачає газу, скажемо так, у нас не вистачає вугілля, у нас його практично немає”, – повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах складають 18,5 млрд кубометрів, що майже на 35% менше торішніх показників. Сховища заповнені лише на 59,6%. А запаси вугілля майже у 4 рази менші від планових 3-х тонн.

27 жовтня “Укренерго” провів аукціон для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. 1 листопада 2021 року закінчується термін заборони імпорту і скоріш за все він відновиться. Попри те, що прямі збитки енергосистеми України від таких поставок у попередні роки оцінювалися в 3 млрд грн. Попри те, що купуючи енергію в Росії, ми тим самим спонсоруємо і її армію, яка з нами воює.

У 50-ти містах України рахунки Теплокомуненерго заарештовано за борги. Вони фізично не можуть розпочати опалювальний сезон. Досі холодні батареї у багатьох українців і через незакінчені ремонти мереж і котелень.

“У Києві більше 300 розриттів, які потрібно закінчити. Реально опалювальний сезон у деяких районах Києва розпочнеться через місяць, не раніше”, – наголосив Олег Попенко.

Більшість облгазів підвищують вартість власних послуг на розподіл – у деяких випадках на 400-500%. Покрити різницю в тарифах з власних бюджетів багато міст не здатні, не допоможуть і субвенції від держави. Тож експерти переконані – суми у платіжках для населення зростуть. Більше того, деякі споживачі побачили зміни у платіжках за газ вже за вересень.

Деякі міста намагаються зекономити на газі за рахунок комунальних підприємств. Так, у Кременчуці, усі школи відправили на дистанційне навчання. Нібито через коронавірус. Хоча місто перебуває у жовтій зоні, а у більшості закладів освіти понад 80% працівників вакциновані. Тож згідно з постановою Кабміну школи мають працювати.

“У центральній частині міста досі холодно, досі немає гарячої води, хоча мер звітує, що в помешканнях з'явилося опалення. Істинна причина, чому діти зараз ідуть на дистанційне навчання, це економія міською влади. Це заощадження коштів”, – повідомив депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко.

Така ситуація збурила батьків, вони вийшли на мітинг під міську раду. Однак мер міста Віталій Малецький вперто переконує – усе через складну епідеміологічну ситуацію. Хоча сам же мер Малецький досі не вакцинувався від COVID-19. Тож очевидно, що справа тут не в коронавірусі, міська влада Кременчука намагається заощадити на опаленні шкіл. Тим часом експерти переконані, схожа ситуація буде і в інших містах.

“Практично 70% відправляють всіх на карантин не тому, що в них карантин, а тому що реальна проблема у відсутності коштів на сплату за газ”, – наголосив Попенко.

Тож замість обіцяного спокійного опалювального сезону, українців можуть чекати підвищенні платіжки, неотоплені школи й лікарні, та холодні батареї вдома.

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