Японський McDonaldʼs до 8 березня презентував парфуми з ароматом картоплі фрі

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У нових парфумах буде три різновиди ароматів: класична картопля фрі, картопля фрі з водоростями й сіллю, а також картопля фрі з чорним перцем і майонезом.

Кількість флаконів з парфумом обмежена. Їх продаватимуть лише впродовж одного дня.