Японський McDonaldʼs до 8 березня презентував парфуми з ароматом картоплі фрі
Японський McDonaldʼs напередодні Міжнародного дня жінок випускає незвичні парфуми із запахом картоплі фрі. Вони створені у трьох варіантах
Про це мережа повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Х.
У нових парфумах буде три різновиди ароматів: класична картопля фрі, картопля фрі з водоростями й сіллю, а також картопля фрі з чорним перцем і майонезом.
Кількість флаконів з парфумом обмежена. Їх продаватимуть лише впродовж одного дня.
- 5 березня стало відомо, що компанія McDonald’s близька до того, щоб стати титульним спонсором Ліги 1 – вищого дивізіону чемпіонату Франції з футболу.
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