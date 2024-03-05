McDonald’s може стати титульним спонсором європейського топ-чемпіонату з футболу

Про це повідомив журналіст Даніель Ріоло в етері RMC Sport.

Зараз титульним спонсором Ліги 1 є компанія з доставки їжі - Uber Eats. Контракт завершується вже влітку 2024 року. Відомо, що бренд хотів би продовжити співпрацю з французами, проте ліга не сильно задоволена колаборацією.

За інформацією джерела, інтерес до Ліги 1 виявила компанія McDonald’s. Керівництво Ліги 1 ще не почало перемовини, проте йдеться, що McDonald’s може запропонувати 20 млн євро на сезон французькому чемпіонату, коли Uber Eats – 15-16 млн.

У 2017-20 роках титульним спонсором Ліги 1 була компанія Conforama, яка платила 8 млн євро.