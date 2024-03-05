McDonald’s може стати титульним спонсором європейського топ-чемпіонату з футболу
Компанія McDonald’s близька до того, щоб стати титульним спонсором Ліги 1 - вищого дивізіону чемпіонату Франції з футболу
Про це повідомив журналіст Даніель Ріоло в етері RMC Sport.
Зараз титульним спонсором Ліги 1 є компанія з доставки їжі - Uber Eats. Контракт завершується вже влітку 2024 року. Відомо, що бренд хотів би продовжити співпрацю з французами, проте ліга не сильно задоволена колаборацією.
За інформацією джерела, інтерес до Ліги 1 виявила компанія McDonald’s. Керівництво Ліги 1 ще не почало перемовини, проте йдеться, що McDonald’s може запропонувати 20 млн євро на сезон французькому чемпіонату, коли Uber Eats – 15-16 млн.
У 2017-20 роках титульним спонсором Ліги 1 була компанія Conforama, яка платила 8 млн євро.
- 20 лютого стали відомі фінансові деталі переходу Кіліана Мбаппе в мадридський "Реал" на правах вільного агента.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.17 Купівля 38.17Продаж 38.69
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.12
- Актуальне
- Важливе