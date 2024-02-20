Мбаппе отримає за перехід до "Реалу" велетенський підписний бонус, - BBC

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, Кіліан Мбаппе підпише з "Реалом" 5-річний контракт. Французький форвард зароблятиме 15 млн євро за сезон та отримає підписний бонус у розмірі 150 млн євро, який виплачуватиметься протягом всього терміну угоди.

Також відомо, що 25-річний гравець отримуватиме відсоток від використання клубом його іміджевих прав. Планується, що про домовленість офіційно оголосять після того, як буде виключена очна зустріч "Реала" та ПСЖ в Лізі чемпіонів.

На рахунку французького форварда 31 матч, 32 голи та 7 результативних передач у цьому сезоні.

Кіліан Мбаппе

З 2018 року форвард грає за ПСЖ. Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз, а також норвежець Ерлінг Холанд і англієць Джуд Беллінгем вважаються найдорожчими футболістами світу.

25-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду Франції 75 матчів, забив 46 голів та став чемпіоном світу у 2018 році.