Апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, але зменшив суму застави

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Під час засідання Київського апеляційного суду 23 січня прокурор попросив збільшити суму застави із 349 млн грн до 700,9 млн грн. Розмір завданих Ігорем Мазепою збитків оцінюється у 7,78 млн грн.

Водночас 10 осіб висловили готовність взяти Мазепу на поруки. Зокрема - нардеп Андрій Герус, Олександр Романюк та Володимир Карплюк.

У підсумку ухвалу Печерського суду скасували та частково задовольнили клопотання прокурора - Ігоря Мазепу залишили під вартою та призначили нову заставу у 21 млн грн.

Фото: Катерина Галко

Фото: Катерина Галко

Фото: Катерина Галко

Фото: Катерина Галко

Що відомо про справу Ігоря Мазепи

18 січня в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні затримали засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Одночасно в компанії відбулися обшуки.

ДБР заявило, що Мазепа – організатор схеми відчуження земель Київської ГЕС. Пресслужба компанії Concorde Capital заявила, що затримання бізнесмена пов’язане з його публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу.

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У п'ятницю, 19 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі бізнесмена Ігоря Мазепи. Його самого та брата Юрія відправили під варту з можливістю застави у 349 і 45 млн грн відповідно. Бізнесмен прокоментував три пункти у справі, відкинувши версію присутності "російського сліду" в його діяльності та заявивши, що він не виділяв нікому жодних земельних ділянок, а також обурився розміром застави, яку просять прокурори.