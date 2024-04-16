Аргентина придбала в Данії 24 літаки F-16

Про це повідомили в міністерстві оборони Данії.

Данія та Аргентина підписали угоду на суму близько $300 млн. Дату передачі F-16 Аргентині ще не оголосили. Очікується, що це станеться у найближчі роки.

За словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, Копенгаген отримає нові літаки F-35, вони вже замовили 27 винищувачів F-35A, перехід відбудеться наприкінці 2025 року.

Продаж данських винищувачів Аргентині здійснювався в тісній координації з американським урядом. США мають давати дозвіл на продаж літаків F-16 американського виробництва.