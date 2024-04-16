Аргентина придбала в Данії 24 літаки F-16
У вівторок, 16 квітня, Данія продала Аргентині 24 літаки F-16
Про це повідомили в міністерстві оборони Данії.
Данія та Аргентина підписали угоду на суму близько $300 млн. Дату передачі F-16 Аргентині ще не оголосили. Очікується, що це станеться у найближчі роки.
За словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, Копенгаген отримає нові літаки F-35, вони вже замовили 27 винищувачів F-35A, перехід відбудеться наприкінці 2025 року.
Продаж данських винищувачів Аргентині здійснювався в тісній координації з американським урядом. США мають давати дозвіл на продаж літаків F-16 американського виробництва.
- Наприкінці березня міністр оборони України Рустем Умєров разом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілися з данською делегацією. Сторони обговорювали і F-16, які Данія обіцяла передати Україні.
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