Армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію в Газі високопосадовця ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю вранці 9 квітня повідомила, що в Газі вбито Хатема Альмері — голову комітету руху ХАМАС з надзвичайних ситуацій
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у телеграм.
Альмері, йдеться в поширеній заяві ЦАХАЛ, був убитий в результаті авіаудару. Інформація про місцеперебування члена керівництва ХАМАС, яка дозволила провести операцію, була отримана Управлінням військової розвідки Ізраїлю.
Армія оборони Ізраїлю наголошує, що Альмері був учасником "Бригад Аль-Кассам" – військового крила ХАМАС.
- 8 квітня Ізраїль заявив про вбивство командувача спецназу "Хезбалли" Алі Хассіна. У заяві ЦАХАЛ говорилося, що Хассін і двох бійців "Хезбалли" було вбито внаслідок удару по південній частині Лівану.
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