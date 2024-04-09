Армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію в Газі високопосадовця ХАМАС

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у телеграм.

Альмері, йдеться в поширеній заяві ЦАХАЛ, був убитий в результаті авіаудару. Інформація про місцеперебування члена керівництва ХАМАС, яка дозволила провести операцію, була отримана Управлінням військової розвідки Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю наголошує, що Альмері був учасником "Бригад Аль-Кассам" – військового крила ХАМАС.