Батько Андрія Парубія про сина та сімейну історію боротьби - ексклюзивне інтерв'ю на Еспресо

Політика, спікера Верховної ради у 2016-2019 роках Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Журналістка та ведуча Еспресо Леся Вакулюк поспілкувалась із батьком загиблого про дитинство та зрілі роки сина, переломні моменти його життя та сімейну історію боротьби за свободу України.

Чи вірить батько Андрія Парубія, що винні у вбивстві його сина, будуть покарані? Скільки разів той наражав себе на небезпеку? Як під час Революції Гідності опинився на межі життя і смерті? Яким був у дитинстві? Що йому розповідав про українську історію дід, котрий був кулеметником Української галицької армії та дядьки, які воювали в УПА? І чи міг він стати просто вчителем історії?

Дивіться більше в інтерв'ю Володимира Парубія в етері Еспресо 6 вересня о 9.00 та 16.00, а також 7 вересня, о 13.10.