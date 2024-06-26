Байден помилував американських ветеранів, засуджених через військову заборону на ЛГБТ-стосунки

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Помилування стосується військових, засуджених за 125 статтею Єдиного кодексу військової юстиції, відповідно до якої люди, які вступали в "неприродні статеві відносини", вважалися винними у содомії. Таке американське законодавство було чинним з 1954 по 2013 роки, коли його переписав конгрес.

"Незважаючи на їхню мужність і велику самопожертву, тисячі військовослужбовців ЛГБТК+ були змушені звільнитися з армії через свою сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Деякі з цих патріотичних американців потрапили під військовий суд і десятиліттями несли тягар цієї великої несправедливості", - зазначив Байден у заяві.

Водночас таке рішення американського лідера не позбавляє людину судимості автоматично, а дозволяє військовим подати відповідне прохання.

The Guardian пояснює, згідно з рішенням, військові ЛГБТК+, яких засудили винятково на підґрунті їхньої сексуальної орієнтації, можуть подати заявку на отримання свідоцтва про помилування, яке надасть змогу отримувати утримані виплати.