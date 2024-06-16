На День батька прихильники традиційної сім'ї пройшли Майданом та Хрещатиком, КиївПрайд збирався біля метро "Театральна". В обох групах були військові
У неділю, 16 червня 2024 року, у Києві відбувся "Марш рівності" у рамках КиївПрайду 2024 року. Пізніше центром столиці пройшли прихильники традиційних цінностей
Про це зокрема повідомляють hromadske та Телеграф.
Марш рівності у столиці пройшов уперше після початку повномасштабної війни. До нього долучилися понад пів тисячі учасників.
Фото: hromadske
"Вона розпочалася навпроти будівлі "Укрінформу", учасники фактично змогли лише перейти дорогу. До маршу долучилися активісти, військові, народні депутати та посли країн-партнерів, зокрема Великої Британії, Франції, Швеції тощо", - повідомив кореспондент hromadske.
Фото: hromadske
Учасники маршу пройшли з прапорами ЛГБТ-спільноти та плакатами. На деяких зокрема було написано: "Квіруй, люби, донать", "Квір-люди також захищають Україну", "Гомофобія - це Росія" тощо.
Бойовий медик та представник об'єднання "Українські ЛГБТ-військові за рівні права" Віктор Пилипенко під час заходу закликав надавати Україні зброю. Також учасники пройшли із гаслами: "Змусьте Росію заплатити", "Путін - х*йло", "Озбройте Україну", "Бунтуй, кохай, права не віддавай".
Фото: Телеграф
Важливість проведення маршу прокоментував зокрема посол Великої Британії Мартін Гарріс.
"Ми зараз поруч зі спільнотою ЛГБТ. Це частина прав людини. Дуже добре, що тут є військові-члени спільноти. Велика Британія тут та в усьому світі підтримує цю спільноту", - сказав він.
Фото: hromadske
За словами Віктора Пилипенка, безпекову складову маршу обговорювали з КМДА та правоохоронцями.
"Поліціянти, СБУ - вони всі захищають нас від російської агентури, яка гіпотетично може зробити провокації. Кому зараз вигідно зробити напад, що-небудь гидке, то це російській агентурі в першу чергу", - розповів він.
Фото: Телеграф
На важливості безпеки та толерантного ставлення до учасників акції напередодні наголосив заступник міського голови Києва Микола Поворозник.
"На зустрічі з організаторами я не раз наголошував, що головне завдання - забезпечити безпеку усім. Власне через те, що метро - обʼєкт критичної інфраструктури з подвійним призначенням, бо слугує й укриттям, і складність забезпечення заходів безпеки місто не рекомендувало проводити марш в метро. І я вдячний організаторам, що дослухалися… Марш Рівності це, насамперед, про права людини і про право кожного з нас залишатись собою", - написав він.
Хода прихильників традиційних цінностей
Згодом після початку Маршу рівності у центр столиці вийшли прихильники традиційних цінностей. А учасники КиївПрайду спустилися до метро, решту поліція закликала швидко поїхати з місця.
Фото: t.me/pravijofficial
Як повідомляє hromadske, до колони правих організацій зокрема долучився командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін, який воює на боці України.
"Сотні людей зібралися, приїхали ветерани з ампутацією. Що це значить? Українцям не все одно, військовим не все одно. Люди хочуть визначати державну політику, впливати на неї. Мають на це повне право. Особливо військові та ті, які захищали цю країну", - сказав він.
На це йому сказали стосовно того, що серед військових є представники ЛГБТ-спільноти.
"Їх тисячі, а нас сотні тисяч. Чому меншість знову диктує свою волю більшості?" - відповів Нікітін.
Фото: Телеграф
Колона правих пройшла від Майдану Незалежності, далі повернула на Хрещатик і підняла вгору по Богдана Хмельницького (де перед тим були представники ЛГБТ-спільноти) із плакатами: "Гей-паради на крові", "Я на війні не бачив цієї лівої х*йні" із зображенням Леніна тощо. Також зазначається, що деякі учасники цієї акції мали закриті обличчя.
Про участь у події написали у Telegram-каналі "Правого сектору", там наголосили, що "акція за права традиційних сімей пройшла успішно".
Активісти зазначили, що хода була присвячена Дню батька, який відзначається в Україні 16 червня.
Фото: t.me/pravijofficial
"Сотні поліціянтів намагалася чинити супротив маршеві, спочатку заблокувавши рух, а потім, застосовуючи силу проти військових. Утім, спроби забрати право голосу - не мали успіху", - йдеться у повідомленні.
У "Правому секторі" також прокоментували проведення Маршу рівності.
"У цей же день ЛГБТ-спільнота мала на меті провести власний марш рівності, задля якого перекрили центральні вулиці міста. Все, що вони змогли зробити, - це відзняти кілька відео для соцмереж та розбігтися, не витримавши гасел акції за традиційну сім‘ю!" - написали там.
- 4 червня у Київській міській адміністрації заявили, що не погоджували проведення "Маршу рівності" у столичному метро: з міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію. У КиївПрайді відреагували.
- Громадська організація "КиївПрайд" заявила, що 8 червня під час підготовки вечірки до місця проведення події прибули представники ТЦК і намагалися забрати чоловіків без необхідних документів на проходження ВЛК.
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