На День батька прихильники традиційної сім'ї пройшли Майданом та Хрещатиком, КиївПрайд збирався біля метро "Театральна". В обох групах були військові

Про це зокрема повідомляють hromadske та Телеграф.

Марш рівності у столиці пройшов уперше після початку повномасштабної війни. До нього долучилися понад пів тисячі учасників.

Фото: hromadske

Зазначається, що хода учасників КиївПрайду тривала недовго - близько 10 хвилин. Процесія проходила на Театральній, учасники пройшли близько 100 метрів тротуаром.

"Вона розпочалася навпроти будівлі "Укрінформу", учасники фактично змогли лише перейти дорогу. До маршу долучилися активісти, військові, народні депутати та посли країн-партнерів, зокрема Великої Британії, Франції, Швеції тощо", - повідомив кореспондент hromadske.

Фото: hromadske



Учасники маршу пройшли з прапорами ЛГБТ-спільноти та плакатами. На деяких зокрема було написано: "Квіруй, люби, донать", "Квір-люди також захищають Україну", "Гомофобія - це Росія" тощо.

Бойовий медик та представник об'єднання "Українські ЛГБТ-військові за рівні права" Віктор Пилипенко під час заходу закликав надавати Україні зброю. Також учасники пройшли із гаслами: "Змусьте Росію заплатити", "Путін - х*йло", "Озбройте Україну", "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

Фото: Телеграф

Важливість проведення маршу прокоментував зокрема посол Великої Британії Мартін Гарріс.

"Ми зараз поруч зі спільнотою ЛГБТ. Це частина прав людини. Дуже добре, що тут є військові-члени спільноти. Велика Британія тут та в усьому світі підтримує цю спільноту", - сказав він.

Фото: hromadske

За словами Віктора Пилипенка, безпекову складову маршу обговорювали з КМДА та правоохоронцями.

"Поліціянти, СБУ - вони всі захищають нас від російської агентури, яка гіпотетично може зробити провокації. Кому зараз вигідно зробити напад, що-небудь гидке, то це російській агентурі в першу чергу", - розповів він.

Фото: Телеграф

На важливості безпеки та толерантного ставлення до учасників акції напередодні наголосив заступник міського голови Києва Микола Поворозник.

"На зустрічі з організаторами я не раз наголошував, що головне завдання - забезпечити безпеку усім. Власне через те, що метро - обʼєкт критичної інфраструктури з подвійним призначенням, бо слугує й укриттям, і складність забезпечення заходів безпеки місто не рекомендувало проводити марш в метро. І я вдячний організаторам, що дослухалися… Марш Рівності це, насамперед, про права людини і про право кожного з нас залишатись собою", - написав він.

Хода прихильників традиційних цінностей

Згодом після початку Маршу рівності у центр столиці вийшли прихильники традиційних цінностей. А учасники КиївПрайду спустилися до метро, решту поліція закликала швидко поїхати з місця.

Фото: t.me/pravijofficial

Як повідомляє hromadske, до колони правих організацій зокрема долучився командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін, який воює на боці України.

"Сотні людей зібралися, приїхали ветерани з ампутацією. Що це значить? Українцям не все одно, військовим не все одно. Люди хочуть визначати державну політику, впливати на неї. Мають на це повне право. Особливо військові та ті, які захищали цю країну", - сказав він.

На це йому сказали стосовно того, що серед військових є представники ЛГБТ-спільноти.

"Їх тисячі, а нас сотні тисяч. Чому меншість знову диктує свою волю більшості?" - відповів Нікітін.

Фото: Телеграф

Колона правих пройшла від Майдану Незалежності, далі повернула на Хрещатик і підняла вгору по Богдана Хмельницького (де перед тим були представники ЛГБТ-спільноти) із плакатами: "Гей-паради на крові", "Я на війні не бачив цієї лівої х*йні" із зображенням Леніна тощо. Також зазначається, що деякі учасники цієї акції мали закриті обличчя.

Про участь у події написали у Telegram-каналі "Правого сектору", там наголосили, що "акція за права традиційних сімей пройшла успішно".

Активісти зазначили, що хода була присвячена Дню батька, який відзначається в Україні 16 червня.

Фото: t.me/pravijofficial

"Сотні поліціянтів намагалася чинити супротив маршеві, спочатку заблокувавши рух, а потім, застосовуючи силу проти військових. Утім, спроби забрати право голосу - не мали успіху", - йдеться у повідомленні.

У "Правому секторі" також прокоментували проведення Маршу рівності.

"У цей же день ЛГБТ-спільнота мала на меті провести власний марш рівності, задля якого перекрили центральні вулиці міста. Все, що вони змогли зробити, - це відзняти кілька відео для соцмереж та розбігтися, не витримавши гасел акції за традиційну сім‘ю!" - написали там.