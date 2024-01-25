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Білий дім попросив Китай вплинути на хуситів

25 січня, 2024 четвер
05:08
Близький Схід Ємен, хусити

Сполучені Штати закликали Китай переконати Іран вплинути на хуситів, які періодично атакують комерційні судна у Червоному морі

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел, у Білому домі не побачили жодних ознак допомоги з боку Пекіна. Зазначається, що за останні три місяці США неодноразово порушували це питання перед високопоставленими китайськими чиновниками.

Так, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван та його заступник Джон Файнер обговорювали це питання на зустрічах у Вашингтоні із Лю Цзяньчао, головою відділу міжнародних зв'язків Комуністичної партії Китаю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також порушив це питання зі своїм китайським колегою. Офіційні особи США вважають, що існує мало доказів того, що Китай чинив якийсь тиск на Іран з метою стримати хуситів, окрім м'якої заяви, зробленої Пекіном минулого тижня.

  • 23 січня американські військові завдали ударів по цілях в Іраку у відповідь на ракетні атаки, які підтримувані Іраном збройні формування здійснили проти американських сил в Іраку та Сирії.
Теги:
Китай
Іран
США
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