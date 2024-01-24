США завдали ударів по цілях в Іраку: Пентагон заявив, що це відповідь за одну з "найбільш масштабних" атак на їх базу

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, передає CBS News.

"Сьогодні за вказівкою президента Байдена військові сили США завдали необхідних і пропорційних ударів по трьох об’єктах, які використовуються підтримуваним Іраном ополченським угрупованням Катаїб Хезболла та іншими пов’язаними з Іраном групами в Іраку", – заявив Остін.

Він підкреслив, що "ці високоточні удари є прямою відповіддю на серію ескалаційних атак проти військових США та коаліції в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків".

"Президент і я без вагань вживемо необхідних заходів для захисту їх і наших інтересів. Ми не прагнемо ескалації конфлікту в регіоні", - наголосив Остін, закликавши угруповування та їхніх іранських спонсорів негайно припинити ці атаки.

Центральне командування США заявило, що ці удари були націлені на штаб-квартиру угруповування, склади й місця підготовки ракет і безпілотників.