США завдали ударів по цілях в Іраку: Пентагон заявив, що це відповідь за одну з "найбільш масштабних" атак на їх базу
23 січня американські військові завдали ударів по цілях в Іраку у відповідь на ракетні атаки, які підтримувані Іраном збройні формування здійснили проти американських сил в Іраку та Сирії
Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, передає CBS News.
"Сьогодні за вказівкою президента Байдена військові сили США завдали необхідних і пропорційних ударів по трьох об’єктах, які використовуються підтримуваним Іраном ополченським угрупованням Катаїб Хезболла та іншими пов’язаними з Іраном групами в Іраку", – заявив Остін.
Він підкреслив, що "ці високоточні удари є прямою відповіддю на серію ескалаційних атак проти військових США та коаліції в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків".
"Президент і я без вагань вживемо необхідних заходів для захисту їх і наших інтересів. Ми не прагнемо ескалації конфлікту в регіоні", - наголосив Остін, закликавши угруповування та їхніх іранських спонсорів негайно припинити ці атаки.
Центральне командування США заявило, що ці удари були націлені на штаб-квартиру угруповування, склади й місця підготовки ракет і безпілотників.
- Ввечері 20 січня бойовики, яких підтримує Іран, запустили балістичні ракети по авіабазі США в Іраку Аль-Асад. Щонайменше один іракський військовослужбовець отримав поранення.
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