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Бельгія має намір збільшити витрати на оборону до 2% ВВП

Марія Науменко
4 березня, 2025 вiвторок
11:48
Світ Бельгія

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер оголосив про намір прискорити процес збільшення витрат на оборону країни, що передбачає залучення додаткових 4 млрд євро вже цього літа замість запланованого терміну до 2029 року

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Про це повідомляє De Tijd.

На саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі, Бельгія планує виступити з ініціативою про істотне збільшення оборонного бюджету до 2% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Наразі, оборонні витрати країни становлять лише 1,31% ВВП, що еквівалентно приблизно 8 млрд євро. Попередній уряд мав мету досягти 1,59% до кінця свого терміну, однак не реалізував її.

У виданні зазначили, що частина цих витрат також направлена на підтримку України.

Для досягнення поставленої мети Бельгія планує створити спеціальний оборонний фонд, який фінансуватиметься з дивідендів державних компаній, таких як BNP Paribas та Belfius, а також шляхом часткового продажу державних акцій. Уряд сподівається, що завдяки цим заходам оборонний фонд зможе забезпечити 2,7 млрд євро на рік.

Представники уряду стверджують, що реалізація цих планів вимагатиме "певних хитрощів" і перерахунку наявних бюджетних показників. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен висловив надію на те, що федеральні та регіональні уряди зможуть внести свій внесок у досягнення стандартів НАТО, наприклад, через інвестиції в інфраструктуру для військових.

Проте представники коаліції підкреслюють, що додаткова фінансова підтримка армії не може породжувати скорочення соціальних видатків, що є ключовою умовою для лівоцентристських партій. Вони наполягають на тому, що збільшення витрат на оборону не повинно виходити за межі існуючих бюджетних показників.

  • У вівторок, 4 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий план Європейського Союзу, спрямований на посилення оборонної промисловості та військового потенціалу.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
політика
Бельгія
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
Економіка
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