На ТОТ не надаватимуть медпослуги українцям без паспортів РФ, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Окупаційні адміністрації на ТОТ України запроваджують ще одне нововведення, яке обмежить права місцевого населення, яке не отримало російських паспортів. Мова йде про медичні послуги", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з 1 січня 2026 року жоден мешканець окупованих територій України не зможе отримати лікування без так званих полісів ОМВС, які не можна оформити без російського паспорта.

У ЦНС нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення російська сторона продовжує реалізацію масштабної кампанії примусової видачі паспортів на тимчасово окупованих територіях. Цей процес окупанти називають "турботою про місцевих мешканців", однак насправді ці дії є незаконним способом підкорення, контролю та знищення національної ідентичності українців.