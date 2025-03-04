На ТОТ не надаватимуть медпослуги українцям без паспортів РФ, - ЦНС
З наступного року російські загарбники залишать без медичної допомоги мешканців тимчасово окупованих територій України, які не отримали паспорт РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
"Окупаційні адміністрації на ТОТ України запроваджують ще одне нововведення, яке обмежить права місцевого населення, яке не отримало російських паспортів. Мова йде про медичні послуги", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з 1 січня 2026 року жоден мешканець окупованих територій України не зможе отримати лікування без так званих полісів ОМВС, які не можна оформити без російського паспорта.
У ЦНС нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення російська сторона продовжує реалізацію масштабної кампанії примусової видачі паспортів на тимчасово окупованих територіях. Цей процес окупанти називають "турботою про місцевих мешканців", однак насправді ці дії є незаконним способом підкорення, контролю та знищення національної ідентичності українців.
- Також з 1 січня 2025 року людей на тимчасово окупованих територіях України, які мають пільги, позбавили можливості отримувати необхідні ліки без російського паспорта.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.88
- EUR Купівля 43.3Продаж 44.03
- Актуальне
- Важливе