На дослідження пошкодженого укриття ЧАЕС після удару РФ виділять €400 тис.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

За її словами, таке рішення ухвалили під час позачергового засідання асамблеї Рахунку спільно ЄБРР, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Державним агентством України з управління зоною відчуження.

Зазначається, що виділення фінансування є першим кроком на шляху співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки. Кошти будуть спрямовані на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки.

Гринчук розповіла, що партнери під час засідання обговорили також попередні результати оцінки пошкодження та подальші кроки з відновлення функціонування Арки НБК.

"Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля", - підкреслила посадовиця.

Влучання російського дрона в енергоблок ЧАЕС

Російський БПЛА із фугасною бойовою частиною в ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Через це його було суттєво пошкоджено. Наступного дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та обговорив з ним інцидент на Чорнобильській АЕС, а Міненерго закликало МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання атакам на ядерні об'єкти.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Очікується, що ремонт укриття розпочнеться, коли пожежу повністю загасять. Тим часом представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

17 лютого на Чорнобильській АЕС виявили три осередки тління утеплювача покрівлі, роботи з їхньої ліквідації тривають.