Укрпошта призупинила прийом посилок до Костянтинівки, відділення надаватимуть лише 2 послуги

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Коли ми кажемо, що Укрпошта - сталева та працює до останнього, поки є така можливість, ми це підкріплюємо діями. Минулого тижня пройшла інформація, що пошта зачиняється. Це не наша пошта зачинилась, наша Укрпошта працює. Але при цьому ми, звісно, маємо враховувати ситуацію та робити все, щоб зберегти життя клієнтів і працівників", - йдеться у повідомленні.

Смілянський зазначив, що у координації з головою ВЦА ухвалили рішення продовжити роботу двох відділень у Костянтинівці. Втім, вони надаватимуть лише дві послуги: виплачуватимуть пенсії й соцдопомогу; прийматимуть посилки, щоб люди, які евакуйовуються, могли відправити свої речі.

Водночас тимчасово призупинили прийом посилок до Костянтинівки. Таке рішення ухвалили, щоб зменшити скупчення людей. Смілянський уточнив, що посилки, які наразі перебувають у дорозі, будуть доставлені.

Крім того, тимчасово призупинили доставку листів та газет, щоб не наражати на небезпеку листонош. Вони наразі допомагатимуть операторам із відправкою посилок.