"Біографія людини, яка вміє проводити успішні операції проти РФ": Подоляк прокоментував активність російської пропаганди щодо Сирського
Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на активізацію пропаганди РФ після призначення новим Головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського
Про це він сказав у коментарі агенству УНІАН.
Росіяни спекулюють на темі місця народження українського генерала - він народився у Володимирській області (СРСР). Крім того, вони заявляють, що батьки Сирського продовжують проживати в РФ.
Подоляк наголосив, що дивно ставити в провину людині те, що вона народилася в певному місці.
"Доросла людина несе відповідальність за себе саму, вона ж не несе відповідальність за своїх рідних і близьких, які не є членами безпосередньо його сім'ї, якщо вони живуть своїм життям", - сказав він.
Радник Єрмака, що походження Сирського не обговорювалося, коли потрібно було планувати Київську і Харківські операції, а також дії армії за часів АТО і ООС.
"Давайте оцінювати дії людини, а не те, де вона народилася, де живе частина її сім'ї... На мій погляд, у Сирського дуже чітка, конкретна біографія людини, яка вміє проводити успішні антиросійські військові операції. Крім того, він належить до категорії трудоголіків, він постійно знаходиться на передньому краї, постійно в середині війни", - додав Подоляк.
- 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського.
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