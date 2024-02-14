"Біографія людини, яка вміє проводити успішні операції проти РФ": Подоляк прокоментував активність російської пропаганди щодо Сирського

Про це він сказав у коментарі агенству УНІАН.

Росіяни спекулюють на темі місця народження українського генерала - він народився у Володимирській області (СРСР). Крім того, вони заявляють, що батьки Сирського продовжують проживати в РФ.

Подоляк наголосив, що дивно ставити в провину людині те, що вона народилася в певному місці.

"Доросла людина несе відповідальність за себе саму, вона ж не несе відповідальність за своїх рідних і близьких, які не є членами безпосередньо його сім'ї, якщо вони живуть своїм життям", - сказав він.

Радник Єрмака, що походження Сирського не обговорювалося, коли потрібно було планувати Київську і Харківські операції, а також дії армії за часів АТО і ООС.

"Давайте оцінювати дії людини, а не те, де вона народилася, де живе частина її сім'ї... На мій погляд, у Сирського дуже чітка, конкретна біографія людини, яка вміє проводити успішні антиросійські військові операції. Крім того, він належить до категорії трудоголіків, він постійно знаходиться на передньому краї, постійно в середині війни", - додав Подоляк.