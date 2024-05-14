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Чанахи в мультиварці з квасолею. Розповімо, як приготувати

14 травня, 2024 вiвторок
20:00
рецепти чанахи
Зміст

Сьогодні готуємо чанахи: густе, ароматне і надзвичайно смачне. Цього разу чанахи рекомендуємо вам приготувати в мультиварці, основну білкову складову тут представить квасоля. Впевнені, вам сподобається

Рецепт Чанахи з квасолею

Інгредієнти для чанахи:

  • квасоля біла - 2 скл.
  • яловичина - 200 г
  • картопля - 6 шт.
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • морква - 2 шт.
  • часник - 4 зубч.
  • томатна паста - 2 стол.л.
  • вода - 2.5 л
  • сіль - на смак
  • перець чорний мелений - на смак
  • лавровий лист - на смак
  • соняшникова олія - 3 стол.л.
  • петрушка - 30 г

Спосіб приготування чанахи в мультиварці:

  • квасолю відваріть до м'якості
  • половину квасолі перетріть у пюре (блендером або на м'ясорубці)
  • всі овочі очистіть і вимийте
  • картоплю наріжте кубиками
  • моркву – шайбами
  • цибулю – півкільцями
  • м'ясо – довільними порційними шматочками
  • часник потрібно очистити від лушпиння і дрібно нарізати
  • у чашу мультиварки викладіть цибулю та м'ясо
  • додайте олію, посоліть і поперчіть
  • увімкніть режим смаження на 10 хв. 
  • коли м'ясо та цибуля пустять сік, додайте томатну пасту
  • додайте до м'яса з цибулею картоплю, моркву, часник та квасолю
  • залийте водою
  • якщо потрібно, посоліть і поперчіть
  • додайте лавровий лист
  • встановіть режим Суп і якщо є - Бобові. Якщо такого режиму немає, то Суп чи Тушкування на 2-3 год. 
  • подавайте із зеленню.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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