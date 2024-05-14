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Чанахи в мультиварці з квасолею. Розповімо, як приготувати
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Сьогодні готуємо чанахи: густе, ароматне і надзвичайно смачне. Цього разу чанахи рекомендуємо вам приготувати в мультиварці, основну білкову складову тут представить квасоля. Впевнені, вам сподобається
Інгредієнти для чанахи:
- квасоля біла - 2 скл.
- яловичина - 200 г
- картопля - 6 шт.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- морква - 2 шт.
- часник - 4 зубч.
- томатна паста - 2 стол.л.
- вода - 2.5 л
- сіль - на смак
- перець чорний мелений - на смак
- лавровий лист - на смак
- соняшникова олія - 3 стол.л.
- петрушка - 30 г
Спосіб приготування чанахи в мультиварці:
- квасолю відваріть до м'якості
- половину квасолі перетріть у пюре (блендером або на м'ясорубці)
- всі овочі очистіть і вимийте
- картоплю наріжте кубиками
- моркву – шайбами
- цибулю – півкільцями
- м'ясо – довільними порційними шматочками
- часник потрібно очистити від лушпиння і дрібно нарізати
- у чашу мультиварки викладіть цибулю та м'ясо
- додайте олію, посоліть і поперчіть
- увімкніть режим смаження на 10 хв.
- коли м'ясо та цибуля пустять сік, додайте томатну пасту
- додайте до м'яса з цибулею картоплю, моркву, часник та квасолю
- залийте водою
- якщо потрібно, посоліть і поперчіть
- додайте лавровий лист
- встановіть режим Суп і якщо є - Бобові. Якщо такого режиму немає, то Суп чи Тушкування на 2-3 год.
- подавайте із зеленню.
Смачного!
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