Чи можна садити туї біля будинку? За і проти

Чи посадити тую на ділянці?

Біля будинку не треба садити отруйні рослини, алергени, опіати та інші представники флори, що містять наркотичні речовини, а також квіти, дерева та чагарники з різким неприємним запахом. Ще в цей список можна додати бур'яни, що швидко розростаються.

Туя не потрапляє до жодної з перелічених вище категорій. Але при цьому існує низка забобонів, через які власники присадибних ділянок не наважуються на посадку цього чудового дерева.

Міфи

Існує думка, що туя, посаджена біля будинку, приносить господарям нещастя, залучаючи до нього злих духів. Завдяки невибагливості до догляду, тую почали висаджувати на цвинтарі. Так був придуманий перший міф про туї.

Міф номер два: не можна дозволяти цьому дереву вирости вище за будинок, інакше в ньому станеться нещастя.

Ще один забобон. Посаджена поряд з будинком туя здатна притягнути до будинку різних підозрілих осіб, здатних навіть проникнути в будинок і обібрати власників до нитки.

Якою є реальність?

Аромадендрин - речовина, що міститься в хвої, має сильну антимікробну дію, тому висадка туї на ділянці сприятиме зменшенню кількості сезонних застуд.

Завдяки властивості хвої накопичувати в собі заряд статичної електрики, дерево служить «природним пилососом», що притягує до себе пил і знижує його кількістю в повітрі.

Густа крона рослин, висаджених у вигляді живоплоту, створює прекрасну захисну смугу, що знижує рівень міського шуму та вихлопних газів автотранспорту.

Коренева система рослини чудово зміцнює ґрунт. Тому, якщо на вашій ділянці є схил, то для запобігання його осипанню або розмиванню достатньо замовити саджанці туї для висадки в цьому проблемному місці.