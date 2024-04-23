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Човни, бронетехніка, ППО, ракети і набої: Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні

23 квітня, 2024 вiвторок
01:48
Війна з Росією Ріші Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня відвідає Польщу, де оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів

Про це повідомили на сайті британського уряду.

За інформацією, Ріші Сунак зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, щоб обговорити поглиблення британсько-польських відносин. Також посадовці проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім прем'єр-міністр вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем.

"Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи", — йдеться у повідомленні.

Що містить пакет військової допомоги Україні

Додаткове фінансування розміром 500 мільйонів фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Міністерство оборони Британії також надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі. Пакет допомоги містить:

  • 60 човнів, зокрема — рейдові та водолазні катери, а також морські гармати,
  • понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow,
  • понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів,
  • майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

"Збройні сили України продовжують мужньо воювати, але потребують нашої підтримки – і потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе гарантувати, що Україна матиме все необхідне для боротьби з Росією", — підкреслив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Водночас Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сказав, що "цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі".

"Велика Британія першою надала ракети NLAW, першою дала сучасні танки і першою відправила ракети дальньої дії. Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть", — сказав Грант Шаппс.

Теги:
допомога Україні
Велика Британiя
зброя для України
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