Де 21 квітня можливі дощі, а де - сонячна погода: прогноз від Наталки Діденко
У неділю, 21 квітня, у більшості регіонів України очікуються дощі та сильний вітер. Натомість у східних областях пануватиме сонячна, тепла погода
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Циклон зумовить практично повсюди дощі, почасти навіть сильні. Опади супроводжуватимуться сильним вітром", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у східних областях України буде тепла погода - до +19...+24 °C. Натомість у південній частині +13...+18 °C. На Вінниччині та Черкащині передбачається +8...+12 °C. На решті території України протягом дня +10...+16 °C.
Яка погода у Києві
У столиці 20 квітня очікуються дощі, сильний вітер та холодна погода - близько +8 °C.
- 10 квітня у Києві зафіксували три температурні рекорди. Минуле максимальне значення температури повітря для цього дня було перевищене на 1,3 °C.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе