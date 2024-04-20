Де 21 квітня можливі дощі, а де - сонячна погода: прогноз від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Циклон зумовить практично повсюди дощі, почасти навіть сильні. Опади супроводжуватимуться сильним вітром", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у східних областях України буде тепла погода - до +19...+24 °C. Натомість у південній частині +13...+18 °C. На Вінниччині та Черкащині передбачається +8...+12 °C. На решті території України протягом дня +10...+16 °C.

Яка погода у Києві

У столиці 20 квітня очікуються дощі, сильний вітер та холодна погода - близько +8 °C.