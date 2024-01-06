Держдеп США пообіцяв $10 млн за дані про джерела фінансування ХАМАС

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Зазначається, що слідчим необхідна інформація про фінансових посередників ХАМАС і наводиться коротка інформація про них, а також компанії, з якими вони пов'язані.

Винагороди можуть надаватися за інформацію про джерела доходу для ХАМАС, його ключові механізми фінансування, а також про ключові донори, або фінансові посередники, злочинні схеми за участю членів і прихильників ХАМАС, а також дані про компанії, які їм належать.

У повідомленні Держдепу йдеться, що нагорода є частиною програми "Винагороди за правосуддя". Повідомляється, що з моменту свого запуску в 1984 році за цією програмою було виплачено понад 250 млн доларів більш ніж 125 людям по всьому світу, які надали корисну інформацію, яка допомогла усунути загрози національній безпеці США.