Держдеп США пообіцяв $10 млн за дані про джерела фінансування ХАМАС
Державний департамент США оголосив нагороду в $10 млн за інформацію, яка має допомогти розкрити і надалі зруйнувати міжнародні механізми фінансування бойовиків ХАМАС
Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.
Зазначається, що слідчим необхідна інформація про фінансових посередників ХАМАС і наводиться коротка інформація про них, а також компанії, з якими вони пов'язані.
Винагороди можуть надаватися за інформацію про джерела доходу для ХАМАС, його ключові механізми фінансування, а також про ключові донори, або фінансові посередники, злочинні схеми за участю членів і прихильників ХАМАС, а також дані про компанії, які їм належать.
У повідомленні Держдепу йдеться, що нагорода є частиною програми "Винагороди за правосуддя". Повідомляється, що з моменту свого запуску в 1984 році за цією програмою було виплачено понад 250 млн доларів більш ніж 125 людям по всьому світу, які надали корисну інформацію, яка допомогла усунути загрози національній безпеці США.
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