У США заявили, що бойові дії в Газі можуть перейти у менш інтенсивну фазу
Оголошення Ізраїлем про скорочення своєї військової присутності в секторі Гази вказує на ознаки поступового переходу бойових дій до фази меншої інтенсивності
Про це заявив журналістам високопоставлений представник адміністрації США, передає CNN.
"В американській адміністрації вважають, що наступні кілька тижнів стануть критично важливим періодом, який продемонструє готовність прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу перейти до менш інтенсивної фази боротьби з ХАМАС у Газі", - зазначається в повідомленні.
При цьому зауважується, що Сполучені Штати тиснуть на владу Ізраїлю, щоб вона розпочала "хірургічну фазу" бойових дій.
Очікується, що цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить на Близький Схід, аби продовжити переговори з ізраїльським керівництвом щодо наступного етапу війни в Газі. Поїздка Блінкена стане продовженням ініціативи адміністрації Байдена стосовно проведення майже щотижня прямих зустрічей представників влади США з воєнним кабінетом Ізраїлю.
- У понеділок ЦАХАЛ оголосила, що починає скорочувати кількість військових у секторі Гази та готується до тривалих боїв упродовж 2024 року.
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