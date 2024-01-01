ЦАХАЛ вносить корективи до свого розгортання в Секторі Гази для тривалої війни

Про це пише The Times of Israel.

"Ми пристосовуємо методи ведення бою до кожного району в Газі, а також необхідні сили для виконання місії найкращим чином. Кожна область має різні характеристики та різні операційні потреби", - заявив речник ЦАХАЛу.

Також Даніель Хагарі наголосив, що цілі війни вимагають тривалих боїв, до яких ЦАХАЛ готовий.

Армія оборони Ізраїлю планує здійснювати "розумне" управління силами в Секторі Гази - дозволять резервістам повернутися додому, щоб допомагати відновити економіку, а військам постійної армії - тренуватися, щоб стати командирами.

"Ми продовжуємо навчання офіцерів і командирів… після отримання бойового досвід вони повертаються до тренувань і приєднаються до армійського командування, коли закінчать", - розповів Хагарі.

Він зауважив, що деякі резервісти найближчим часом повернуться до своїх сімей і роботи, аби відпочити і допомогти економіці, але наступного року вони повернуться до виконання бойових завдань.

Такі коригування спрямовані на підготовку ЦАХАЛу до продовження війни у 2024 році.

"Армії оборони Ізраїлю потрібно планувати наперед, оскільки ми розуміємо, що ми будемо потрібні для додаткових місій і продовження бойових дій протягом усього наступного року", - підкреслив Даніель Хагарі.