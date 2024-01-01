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ЦАХАЛ вносить корективи до свого розгортання в Секторі Гази для тривалої війни

1 січня, 2024 понедiлок
00:11
Світ Ізраїль танк

Речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі розповів, що військові коригують методи ведення бою, оскільки очікують на довгу війну проти ХАМАС

Про це пише The Times of Israel.

"Ми пристосовуємо методи ведення бою до кожного району в Газі, а також необхідні сили для виконання місії найкращим чином. Кожна область має різні характеристики та різні операційні потреби", - заявив речник ЦАХАЛу.

Також Даніель Хагарі наголосив, що цілі війни вимагають тривалих боїв, до яких ЦАХАЛ готовий. 

Армія оборони Ізраїлю планує здійснювати "розумне" управління силами в Секторі Гази - дозволять резервістам повернутися додому, щоб допомагати відновити економіку, а військам постійної армії - тренуватися, щоб стати командирами. 

"Ми продовжуємо навчання офіцерів і командирів… після отримання бойового досвід вони повертаються до тренувань і приєднаються до армійського командування, коли закінчать", - розповів Хагарі. 

Він зауважив, що деякі резервісти найближчим часом повернуться до своїх сімей і роботи, аби відпочити і допомогти економіці, але наступного року вони повернуться до виконання бойових завдань.

Такі коригування спрямовані на підготовку ЦАХАЛу до продовження війни у 2024 році. 

"Армії оборони Ізраїлю потрібно планувати наперед, оскільки ми розуміємо, що ми будемо потрібні для додаткових місій і продовження бойових дій протягом усього наступного року", - підкреслив Даніель Хагарі. 

  • Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю активізувала наступ проти ХАМАСу на півдні Гази. Бійці ЦАХАЛу концентрують основні сили навколо Хан-Юнісу.

  • Армія оборони Ізраїлю оголосила, що знищила велику мережу тунелів бойовиків ХАМАС, приховану під Палестинською площею в місті Газа.

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