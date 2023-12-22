ЦАХАЛ заявив про знищення основної мережі тунелів ХАМАС у Газі

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що найвищі посадові особи ХАМАСу переховувалися в цій мережі тунелів під час атаки на Ізраїль 7 жовтня. Тунель був пов’язаний з будинками, офісами та квартирами-тайниками високопосадовців ХАМАС.

ЦАХАЛ просканував тунелі та отримав з них розвідувальну інформацію протягом останніх днів. У вівторок представники ЦАХАЛу провели для ЗМІ екскурсію площею і входами в тунелі.