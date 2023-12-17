Бійці ЦАХАЛ знайшли найбільший тунель бойовиків ХАМАС у Газі
Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший тунель бойовиків ХАМАС у Газі, який розташований біля прикордонного пропуску Ерез на кордоні з Ізраїлем
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що тунель завдовжки приблизно чотири кілометри. У деяких місцях він опускається приблизно на 50 метрів під землю і, ймовірно, є достатньо широким, щоб через нього могли проїхати транспортні засоби.
"Одну з шахт було знайдено лише за 400 метрів від переходу Ерез, який до нападу ХАМАС 7 жовтня сприяв переміщенню палестинських цивільних до Ізраїлю для роботи та медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
За даними ЦАХАЛу, тунель має кілька відгалужень і вузлів, а також водопровідні, електричні та комунікаційні лінії. У деяких частинах тунелю війська знайшли вибухові двері, які, за словами ЦАХАЛу, мали запобігти проникненню ізраїльських військ.
- Солдати ЦАХАЛу знищили командний центр батальйону ХАМАСу Shejaiya й провели цілеспрямований рейд, під час якого ліквідували терористів у місті Хан-Юніс.
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