ЦАХАЛ знищив командний центр батальйону ХАМАС у місті Хан-Юніс

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Війська ЦАХАЛу забезпечили охорону командного центру батальйону ХАМАС Shejaiya.

"Під час операції війська знищили терористів і зруйнували шахту тунелю, якою користувався терорист ХАМАС. Удари по комплексу завдавали авіація, танки та інженерні сили", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військовослужбовці ЦАХАЛу вперше застосували безпілотник Maoz, використовуючи його для локалізації та завдавання ударів по осередках терористів у цьому районі.