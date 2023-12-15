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Головна Світ ЦАХАЛ знищив командний центр батальйону ХАМАС у місті Хан-Юніс

ЦАХАЛ знищив командний центр батальйону ХАМАС у місті Хан-Юніс

15 грудня, 2023 п'ятниця
10:11
Світ Сектор Гази

Солдати ЦАХАЛу знищили командний центр батальйону ХАМАСу Shejaiya й провели цілеспрямований рейд, під час якого ліквідували терористів у місті Хан-Юніс

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Війська ЦАХАЛу забезпечили охорону командного центру батальйону ХАМАС Shejaiya. 

"Під час операції війська знищили терористів і зруйнували шахту тунелю, якою користувався терорист ХАМАС. Удари по комплексу завдавали авіація, танки та інженерні сили", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військовослужбовці ЦАХАЛу вперше застосували безпілотник Maoz, використовуючи його для локалізації та завдавання ударів по осередках терористів у цьому районі.

  • Армія оборони Ізраїлю ліквідувала нового командира батальйону "Шеджайя" ХАМАСу Емада Крікае.

Ізраїль
Палестина
тероризм
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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