ЦАХАЛ знищив командний центр батальйону ХАМАС у місті Хан-Юніс
Солдати ЦАХАЛу знищили командний центр батальйону ХАМАСу Shejaiya й провели цілеспрямований рейд, під час якого ліквідували терористів у місті Хан-Юніс
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
Війська ЦАХАЛу забезпечили охорону командного центру батальйону ХАМАС Shejaiya.
"Під час операції війська знищили терористів і зруйнували шахту тунелю, якою користувався терорист ХАМАС. Удари по комплексу завдавали авіація, танки та інженерні сили", - йдеться у повідомленні.
Крім того, військовослужбовці ЦАХАЛу вперше застосували безпілотник Maoz, використовуючи його для локалізації та завдавання ударів по осередках терористів у цьому районі.
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