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Худнете? Підбірка дієтичних страв саме для вас

11 січня, 2024 четвер
10:39
рецепти смузі

Дієтичні страви – це натхнення вашого нового дня! Пропонуємо 5 рецептів для приготування дієтичного харчування, яке ви можете організувати для себе самі

Відварена дієтична курка з овочами

рецепт дієтичнОЇ куркИ з овочами

Інгредієнти для приготування курки:

  • куряче м'ясо - 800 г
  • морква – 3 шт.
  • цибуля - 2 головки
  • помідори - 3 шт., очищені та дрібно нарізані
  • солодкий червоний перець - 1 шт.
  • селера - 3 стебла
  • горох - 450 г /заморожений бебі горошок/
  • паприка – 1 ст.л.
  • олія - 4 ст. л.
  • чорний перець – 1/4 ч.л.
  • коріандр – 1/2 ч.л. насіння
  • запашний перець - 5 - 6 зерен
  • петрушка - 1/2 пучки
  • сіль - за смаком

Приготування дієтичної курки:

  • зняти з курки шкіру, зняти м'ясо з кісток, нарізати шматочками порційними, варити в каструлі в 1,5 л води до м'якості м'яса
  • у глибокій сковороді розігріти олію
  • обсмажити дрібно нарізану цибулю, нарізані стебла селери і тушкувати 5 хв. під кришкою
  • додати очищену та дрібно нарізану моркву та тушкувати ще 5 хв.
  • додати до овочів дрібно нарізаний солодкий червоний перець і заморожений горошок, все добре перемішати і знову накрити кришкою
  • приблизно через 10 хв. додати паприку, чорний перець, насіння коріандру та запашний перець
  • викласти вміст сковороди в каструлю з вареною куркою
  • додати очищені і нарізані помідори кубиками
  • накрити кришкою 
  • залишити варитись на повільному вогні ще 25 хв.
  • посолити і поперчити до смаку
  • посипати дрібно нарізаною петрушкою.

Турецький десерт Кешкюль

Інгредієнти для десерту:

  • вершки - 200 мл
  • вода - 200 мл
  • мигдальне борошно - 2 ст.л.
  • кокосове борошно - 2 ст.л.
  • кокосова стружка – 2 ст.л.
  • підсолоджувач – 1 ч.л.
  • волоські горіхи - 50 г
  • вершкове масло - 1 ст.л.
  • жовтки – 1 шт.

Покрокове приготування десерту:

  • розвести вершки водою
  • обидва типи борошна та кокосову стружку змішати
  • до них додати жовток і частину розведених вершків, постійно помішуючи, поки не вийде однорідна каша
  • додати вершки, що залишилися
  • поставити все на плиту та постійно помішувати, поки не закипить
  • продовжити помішувати кокосовий десерт на повільному вогні до загустіння
  • зняти з вогню, додати підсолоджувач і масло 
  • налити Кешкюль у піалки
  • посипати турецький десерт Кешкюль дрібно нарізаними волоськими горіхами.

Дієтичні фаршировані перці з сиром та томатним соусом

Інгредієнти:

  • зелений перець – 9 шт. 
  • сир - 500 г 
  • бринза - 100 г
  • яйця – 3 шт.
  • помідори – 5 шт. 
  • часник - 4 зубчики
  • чабер – 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • цукор – 1 ч.л.
  • сіль, петрушка - до смаку

Рецепт приготування фаршированих дієтичних перців:

  • сир, бринзу та яйця добре збити
  • додати трохи солі та чаберу,
  • додати 2 зубчики часнику, пропущені через прес
  • вимиті перці очистити від плодоніжок
  • максимально очистити від насіння 
  • начинити цією сумішшю 
  • коли перець буде готовим, приготувати томатний соус
  • помідори натерти на тертці та змішати з 2 зубчиками часнику, чорним перцем, ложкою цукру 
  • добре перемішати соус
  • додати близько 3-4 ст. ложки олії 
  • томатний соус вилити у форму для запікання
  • зверху розкласти фаршировані перці
  • поставити лист у духовку, нагріту до 200 градусів
  • як тільки соус википить, духовку зменшити до 180 градусів 
  • продовжити запікати близько 50 хв. доки перець не підрум'яниться
  • готову страву посипати зеленню.

Дієтичний банановий хліб

Інгредієнти:

  • борошно - 1 3/4 ст.
  • кокосова стружка – 20 г
  • вівсянка – 1/4 ст.
  • розпушувач - 10 г
  • харчова сода – 1/2 ч.л.
  • кориця – приблизно 1 ч.л.
  • мускатний горіх - 1 - 2 щіпки
  • сіль – 1/2 ч.л.
  • волоські горіхи - кілька, накришені
  • шоколад - кілька кубиків, гіркий
  • родзинки - 1 - 2 ст.л.
  • ваніль - 1 г
  • банани – 3 шт. середні або 2 великі
  • мед - 1/4 ст., рідкий
  • рослинне молоко – 1/4 склянки
  • лимонний сік – 1 ч.л.
  • цукор - 3 ст.л., коричневий чи кокосовий
  • олія - 3 ст.л. 
  • ваніль - 1 ампула есенції

Спосіб приготування дієтичного хліба:

  • викласти сухі інгредієнти в миску в порядку, в якому вони перераховані
  • окремо розім'яти банани вилкою
  • додати до них решту рідких інгредієнтів, добре перемішати і додати рідкі інгредієнти до сухих та знову перемішати 
  • духовку розігріти до 160 градусів
  • змастити олією і посипати борошном довгасту форму для випікання
  • у ній розподілити суміш
  • дієтичний банановий хліб поставити в духовку, коли вже гаряча
  • переключити лише на нижньому нагріванні духовки приблизно на 15 хв. 
  • потім на обидва, доки банановий хліб повністю не пропечеться.

Ранковий смузі для схуднення

Інгредієнти:

  • апельсини – 1 шт.
  • морква – 3 шт.
  • яблука – 2 шт.
  • шпинат – 1 ст.

Спосіб приготування смузі:

  • добре вимити овочі та фрукти
  • очистити апельсини, моркву та яблука
  • покласти в соковитискач
  • вимити шпинат 
  • покласти до блендера
  • додати до нього приготований сік
  • все збивати, доки не отримаєте зелений смузі.

Смачного!

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