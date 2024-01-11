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Худнете? Підбірка дієтичних страв саме для вас
Дієтичні страви – це натхнення вашого нового дня! Пропонуємо 5 рецептів для приготування дієтичного харчування, яке ви можете організувати для себе самі
Відварена дієтична курка з овочами
Інгредієнти для приготування курки:
- куряче м'ясо - 800 г
- морква – 3 шт.
- цибуля - 2 головки
- помідори - 3 шт., очищені та дрібно нарізані
- солодкий червоний перець - 1 шт.
- селера - 3 стебла
- горох - 450 г /заморожений бебі горошок/
- паприка – 1 ст.л.
- олія - 4 ст. л.
- чорний перець – 1/4 ч.л.
- коріандр – 1/2 ч.л. насіння
- запашний перець - 5 - 6 зерен
- петрушка - 1/2 пучки
- сіль - за смаком
Приготування дієтичної курки:
- зняти з курки шкіру, зняти м'ясо з кісток, нарізати шматочками порційними, варити в каструлі в 1,5 л води до м'якості м'яса
- у глибокій сковороді розігріти олію
- обсмажити дрібно нарізану цибулю, нарізані стебла селери і тушкувати 5 хв. під кришкою
- додати очищену та дрібно нарізану моркву та тушкувати ще 5 хв.
- додати до овочів дрібно нарізаний солодкий червоний перець і заморожений горошок, все добре перемішати і знову накрити кришкою
- приблизно через 10 хв. додати паприку, чорний перець, насіння коріандру та запашний перець
- викласти вміст сковороди в каструлю з вареною куркою
- додати очищені і нарізані помідори кубиками
- накрити кришкою
- залишити варитись на повільному вогні ще 25 хв.
- посолити і поперчити до смаку
- посипати дрібно нарізаною петрушкою.
Турецький десерт Кешкюль
Інгредієнти для десерту:
- вершки - 200 мл
- вода - 200 мл
- мигдальне борошно - 2 ст.л.
- кокосове борошно - 2 ст.л.
- кокосова стружка – 2 ст.л.
- підсолоджувач – 1 ч.л.
- волоські горіхи - 50 г
- вершкове масло - 1 ст.л.
- жовтки – 1 шт.
Покрокове приготування десерту:
- розвести вершки водою
- обидва типи борошна та кокосову стружку змішати
- до них додати жовток і частину розведених вершків, постійно помішуючи, поки не вийде однорідна каша
- додати вершки, що залишилися
- поставити все на плиту та постійно помішувати, поки не закипить
- продовжити помішувати кокосовий десерт на повільному вогні до загустіння
- зняти з вогню, додати підсолоджувач і масло
- налити Кешкюль у піалки
- посипати турецький десерт Кешкюль дрібно нарізаними волоськими горіхами.
Дієтичні фаршировані перці з сиром та томатним соусом
Інгредієнти:
- зелений перець – 9 шт.
- сир - 500 г
- бринза - 100 г
- яйця – 3 шт.
- помідори – 5 шт.
- часник - 4 зубчики
- чабер – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- цукор – 1 ч.л.
- сіль, петрушка - до смаку
Рецепт приготування фаршированих дієтичних перців:
- сир, бринзу та яйця добре збити
- додати трохи солі та чаберу,
- додати 2 зубчики часнику, пропущені через прес
- вимиті перці очистити від плодоніжок
- максимально очистити від насіння
- начинити цією сумішшю
- коли перець буде готовим, приготувати томатний соус
- помідори натерти на тертці та змішати з 2 зубчиками часнику, чорним перцем, ложкою цукру
- добре перемішати соус
- додати близько 3-4 ст. ложки олії
- томатний соус вилити у форму для запікання
- зверху розкласти фаршировані перці
- поставити лист у духовку, нагріту до 200 градусів
- як тільки соус википить, духовку зменшити до 180 градусів
- продовжити запікати близько 50 хв. доки перець не підрум'яниться
- готову страву посипати зеленню.
Дієтичний банановий хліб
Інгредієнти:
- борошно - 1 3/4 ст.
- кокосова стружка – 20 г
- вівсянка – 1/4 ст.
- розпушувач - 10 г
- харчова сода – 1/2 ч.л.
- кориця – приблизно 1 ч.л.
- мускатний горіх - 1 - 2 щіпки
- сіль – 1/2 ч.л.
- волоські горіхи - кілька, накришені
- шоколад - кілька кубиків, гіркий
- родзинки - 1 - 2 ст.л.
- ваніль - 1 г
- банани – 3 шт. середні або 2 великі
- мед - 1/4 ст., рідкий
- рослинне молоко – 1/4 склянки
- лимонний сік – 1 ч.л.
- цукор - 3 ст.л., коричневий чи кокосовий
- олія - 3 ст.л.
- ваніль - 1 ампула есенції
Спосіб приготування дієтичного хліба:
- викласти сухі інгредієнти в миску в порядку, в якому вони перераховані
- окремо розім'яти банани вилкою
- додати до них решту рідких інгредієнтів, добре перемішати і додати рідкі інгредієнти до сухих та знову перемішати
- духовку розігріти до 160 градусів
- змастити олією і посипати борошном довгасту форму для випікання
- у ній розподілити суміш
- дієтичний банановий хліб поставити в духовку, коли вже гаряча
- переключити лише на нижньому нагріванні духовки приблизно на 15 хв.
- потім на обидва, доки банановий хліб повністю не пропечеться.
Ранковий смузі для схуднення
Інгредієнти:
- апельсини – 1 шт.
- морква – 3 шт.
- яблука – 2 шт.
- шпинат – 1 ст.
Спосіб приготування смузі:
- добре вимити овочі та фрукти
- очистити апельсини, моркву та яблука
- покласти в соковитискач
- вимити шпинат
- покласти до блендера
- додати до нього приготований сік
- все збивати, доки не отримаєте зелений смузі.
Смачного!
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