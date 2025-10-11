Домашній та мобільний інтернет, Київстар ТБ та додаткові послуги — забирайте Все Разом за 200 грн/місяць
Хочете підключити Домашній Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с та користуватися стабільним мобільним зв’язком?
Плануєте першими дивитися новинки фільмів та серіалів на Київстар ТБ? Не плутайтеся в кількох тарифах, які треба оплачувати в різні дні — вибирайте новий тариф "ВСЕ РАЗОМ Перевага" Київстар і отримайте всі переваги за 200 гривень на місяць.
"ВСЕ РАЗОМ Перевага" доступний для абонентів, що вперше користуватимуться Домашнім Інтернетом — спеціальна вартість тарифу 200 грн/міс в перші три місяці після того, як ви підключите його, та 250 грн/міс — у наступні.
У тарифі:
- Домашній Інтернет;
- Мобільний зв’язок;
- Київстар ТБ з понад 20 тисячами фільмів, серіалів та мультфільмів;
- Суперсила на вибір — спеціальна послуга без доплат.
Підключайте "ВСЕ РАЗОМ Перевага" та отримуйте гігабітний інтернет у вартості тарифу — з пропозицією Спробуй Гігабіт ви три місяці користуватиметесь інтернетом на швидкості 1 Гбіт/с.
Уявіть, що одна людина спілкується з колегами на відеоконференції, інша — дивиться фільм у високій якості, третя — грає в онлайн-гру з тисячами інших гравців на одному сервері чи завантажує важкі файли, і при цьому всі задоволені якістю інтернету. Гігабіт надає змогу працювати, навчатися та дивитися відео без затримок та підвисань, а значить — замість очікування приділити час тому, що дійсно важливо.
Коли три місяці ознайомчого періоду з Гігабітом закінчаться, ви зможете продовжити користуватися гігабітним інтернетом за додаткову плату 70 грн/міс, або активувати відповідну Суперсилу.
Тариф "ВСЕ РАЗОМ Перевага" — це спеціальна пропозиція для нових абонентів Домашнього Інтернету. Підключитися просто — перейдіть на сайт Київстар, виберіть тариф, залиште заявку та почекайте, поки оператор вам перетелефонує. Потім виберіть зручну дату та час, коли прийде майстер — він принесе все необхідне обладнання, все підключить та налаштує. Інтернет потрібен вже сьогодні? Замовте послугу Швидке підключення за невелику додаткову оплату.
Вам також будуть доступні корисні функції:
- Тиждень довіри — можливість перенести оплату на 7 днів уперед, а користуватися інтернетом просто зараз;
- Домашній день — Домашній Інтернет до кінця доби всього за 25 гривень;
- Зміна адреси — вас тариф, залишок на рахунку та всі підключені послуги зберігатимуться при переїзді.
Підключайте "ВСЕ РАЗОМ Перевага" за 200 грн/місяць і користуйтеся стабільним інтернетом вдома та за кордоном.
