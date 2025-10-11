Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Домашній та мобільний інтернет, Київстар ТБ та додаткові послуги — забирайте Все Разом за 200 грн/місяць

Олена Чернінька
11 жовтня, 2025 субота
10:10
Технології Все разом Перевага

Хочете підключити Домашній Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с та користуватися стабільним мобільним зв’язком?

Зміст

Плануєте першими дивитися новинки фільмів та серіалів на Київстар ТБ? Не плутайтеся в кількох тарифах, які треба оплачувати в різні дні — вибирайте новий тариф "ВСЕ РАЗОМ Перевага" Київстар і отримайте всі переваги за 200 гривень на місяць.

"ВСЕ РАЗОМ Перевага" доступний для абонентів, що вперше користуватимуться Домашнім Інтернетом — спеціальна вартість тарифу 200 грн/міс в перші три місяці після того, як ви підключите його, та 250 грн/міс — у наступні.

У тарифі:

  • Домашній Інтернет;
  • Мобільний зв’язок;
  • Київстар ТБ з понад 20 тисячами фільмів, серіалів та мультфільмів;
  • Суперсила на вибір — спеціальна послуга без доплат.

Підключайте "ВСЕ РАЗОМ Перевага" та отримуйте гігабітний інтернет у вартості тарифу — з пропозицією Спробуй Гігабіт ви три місяці користуватиметесь інтернетом на швидкості 1 Гбіт/с.

Уявіть, що одна людина спілкується з колегами на відеоконференції, інша — дивиться фільм у високій якості, третя — грає в онлайн-гру з тисячами інших гравців на одному сервері чи завантажує важкі файли, і при цьому всі задоволені якістю інтернету. Гігабіт надає змогу працювати, навчатися та дивитися відео без затримок та підвисань, а значить — замість очікування приділити час тому, що дійсно важливо.

Коли три місяці ознайомчого періоду з Гігабітом закінчаться, ви зможете продовжити користуватися гігабітним інтернетом за додаткову плату 70 грн/міс, або активувати відповідну Суперсилу. 

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Перевага" — це спеціальна пропозиція для нових абонентів Домашнього Інтернету. Підключитися просто — перейдіть на сайт Київстар, виберіть тариф, залиште заявку та почекайте, поки оператор вам перетелефонує. Потім виберіть зручну дату та час, коли прийде майстер — він принесе все необхідне обладнання, все підключить та налаштує. Інтернет потрібен вже сьогодні? Замовте послугу Швидке підключення за невелику додаткову оплату.

Вам також будуть доступні корисні функції:

  • Тиждень довіри — можливість перенести оплату на 7 днів уперед, а користуватися інтернетом просто зараз;
  • Домашній день — Домашній Інтернет до кінця доби всього за 25 гривень;
  • Зміна адреси — вас тариф, залишок на рахунку та всі підключені послуги зберігатимуться при переїзді.

Підключайте "ВСЕ РАЗОМ Перевага" за 200 грн/місяць і користуйтеся стабільним інтернетом вдома та за кордоном.

  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 жовтня
11:49
У Києві в авто знайшли мертвим 32-річного блогера: в поліції підозрюють, що це було самогубство
11:24
Огляд
світ, міжнародний огляд
Німецький слід у зміцненні російської армії та нова місія Меланії Трамп із повернення українських дітей. Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
11:00
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через нічну атаку РФ на Одещині — знеструмлення, на Чернігівщині — застосовують графіки відключення
10:53
Дональд Трамп
Трамп пройшов медичне обстеження: лікар заявив, що серце президента на 14 років молодше, ніж його фактичний вік
10:13
Літак
"Година перерви означає збитки в мільйони": німецькі авіакомпанії закликали дозволити збивати дрони над аеропортами
10:10
Ексклюзив
ЗСУ
Перемога України - найменша ціна, щоб уникнути глобального конфлікту, - історик Чех
10:04
OPINION
Блекаут нас точно не зламає
09:29
Ексклюзив
Світовий порядок рухається до більш конфліктної реальності, - американський дипломат Карпентер
09:27
Оновлено
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
09:19
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 54 з 78 ворожих безпілотників
09:13
Канада
Канаді варто допомогти Україні пришвидшити вступ до ЄС та НАТО, — канадський сенатор Кутчер
09:09
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.2
08:15
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Карта бойових дій за період 4-11 жовтня: росіяни міняють тактику, щоб встигнути захопити якомога більше до зими
08:07
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулось 234 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
08:06
Огляд
Вторгнення до Берліну, зустріч напередодні Нюрнбергу та розкодування Гаррі Поттера – 5 книг з (не)звичайними сюжетами
08:00
OPINION
Про Третю світову. Вона вже йде
07:55
Аналітика
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в сфері відновленн
Золотий лотерейний білет для топкорупціонерів: попри вимоги МВФ та ЄС Україна досі не скасувала скандальні правки Лозового
07:31
Огляд
Гетьман без держави, але з Конституцією: 353 роки від народження Пилипа Орлика
07:30
Партизани "Атеш" допомогли зірвати наступ російських військ під Вовчанськом
07:02
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
07:01
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 21 артсистему та 1060 військових
06:51
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон повторно призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції
00:56
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
00:42
Дональд Трамп
США запровадять додаткові 100% мита проти Китаю у відповідь на "масштабні експортні обмеження", - Трамп
2025, п'ятниця
10 жовтня
23:57
Оновлено
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: результати матчів 10 жовтня
23:41
Оновлено
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Україна перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026
23:15
Бундесвер
Німецькі військові не можуть збивати БПЛА на території країни через юридичні обмеження, запроваджені після Другої світової війни
23:07
прапор, Євросоюз
Сім країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році, — Reuters
22:21
Володимир Зеленський
"Дякую за слова співчуття": Зеленський після масованого удару РФ поговорив із Мерцом і Стармером
21:24
Латвія
Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну
21:21
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Ворог модернізував комплекси для запуску балістики: генерал Романенко про особливості нічної атаки 10 жовтня
21:15
Огляд
Марія Коріна Мачадо
Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі
20:51
Ексклюзив
Україна росія війна
Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
20:46
Дональд Трамп
Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів
20:35
Дональд Трамп
"Дякую президенту Путіну!": Трамп відреагував на заяву диктатора щодо Нобелівської премії миру
20:00
OPINION
Російські активи в Європі. Як вони можуть працювати на Україну
19:59
Метт Вітакер
"Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість": посол США при НАТО Вітакер розкритикував європейський оборонпром
19:45
Ексклюзив
Зеленский путін
Чим Путін може відповісти на постачання Tomahawk Україні: у Defense Express спрогнозували можливу реакцію Кремля
19:37
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін мав би серйозно сприймати слова Зеленського про блекаут у Москві, - Чех
19:16
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість втрат росіян не може не відображатись на їхніх перспективах на полі бою, - офіцер НГУ Іллєнко
