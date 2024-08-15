Дональд Трамп тримає біля себе ручну пропагандистку, яка є українофобкою, - Molfar

Про Лору Лумер детальніше пише Molfar.

Лора Лумер та її звʼязок із Дональдом Трампом

Лора Лумер називає себе журналісткою-розслідувачкою. Вона мріє стати прессекретаркою Дональда Трампа. Але, ймовірно, їхня "дружба" почалася дуже давно. Так, наприклад, у 2015, коли Лора працювала у Project Veritas, організація отримала $10k (1, 2, 3) на благодійній основі від Дональда Трампа.

Project Veritas — це американська організація, заснована Джеймсом О'Кіфом у 2010 році. Готує розслідування та журналістські провокації. Організація відома своїми відео, які знімають прихованою камерою. Фіксують різні інциденти та діяльність, що, на їхню думку, демонструє неетичну або незаконну поведінку осіб та організацій. Project Veritas часто звинувачують у використанні маніпулятивних методів монтажу та в неетичній журналістиці.

У червні 2017 Лумер разом з Джеком Пособецем — ультраправим активістом та прихильником (1, 2) тодішнього президента Трампа, — намагалася зірвати виставу "Юлій Цезар", у якій проводились паралелі між римським імператором та Трампом. Лумер тоді заарештували та висунули звинувачення у незаконному проникненні та хуліганстві.

У 2023 році мати Лори Лумер — Джоанна Елізабет Лумер — опублікувала на своїй сторінці у Facebook спільні фотографії Лумер та Трампа, а також написала про їхнє спільне відвідування гольф-клубу у Нью-Джерсі. За словами Джоанни, Лора та Трамп — "друзі".

Дональд Трамп публікував відео з підписом "Дякую, Лора!". На цьому відео Лора Лумер відповідає на питання про те, чому вона досі самотня. Жінка відверто відповідає, що це через її одержимість Трампом. Одного разу, коли її партнер звернув на це увагу, вона сказала, що Трамп "важливіший".

"Так, це правда. Тому що Трамп важливіший за тебе. Трамп збирається врятувати нашу країну. Тому тобі слід зрозуміти, що президент Трамп важливіший за тебе. І якщо ти думаєш, що важливіший за президента Трамп, то у тебе, мабуть, якийсь розлад особистості. Треба сказати, що це був кінець цих стосунків. Президент Трамп зараз мій пріоритет номер один".

Пропагандистка Трампа закликає Україну здатися

У березні 2022 року в Конгресі США вивісили прапори України. Це було частиною широкої підтримки з боку американського уряду та громадськості. Також у цей час у Конгресі прийняли кілька резолюцій із засудженням російського вторгнення та закликами посилити санкції проти РФ. Однак Лора Лумер у цей час постила у Телеграмі заклик прибрати прапор України.

Ще одна публікація у Телеграмі від березня 2022 року. Тут Лора писала, що під виглядом біженців з України, нібито, буде надано дозвіл на вʼїзд вихідцям з Близького Сходу.

"Байден не збирається переселяти асимільованих, білих, продуктивних біженців-християн, як люди припускають, оскільки Україна є переважно білою країною. Він використає переселення біженців та українську кризу, аби залучити 100000 низькокваліфікованих мігрантів з Близького Сходу з більшості мусульманських африканських країн та інших нецивілізованих країн третього світу. І ЗМІ будуть про все це брехати й приховувати, хто насправді приїжджає до нашої країни".

У стилі російської пропагандистки, Лора у черговому дописі цинічно порівнює, що кількість американців, які померли від наркотиків, ввезених "китайськими шпигунами" та нелегальними мігрантами з, перевищує кількістю загиблих внаслідок російського вторгнення цивільних українців, котрі загинули внаслідок російського вторгнення.

Щоб пояснити вам, наскільки наркотики смертоносніші за танки, й наскільки вторгнення на наш власний південний кордон тут, в Америці, було більш руйнівним і смертоносним, ніж вторгнення в Україну: у 2018 році патруль штату Небраска вилучив майже 120 футів фентанілу — за підрахунками Управління США з боротьби з наркотиками, достатньо, щоб убити близько 26 мільйонів людей. 4000 мирних жителів були вбиті в Україні після російського вторгнення 24 лютого. Вторгнення на наш південний кордон набагато масштабніше й набагато гірше, ніж вторгнення в Україну".

Варто відзначити, що лише за приблизними підрахунками у Маріуполі загинули понад 20 тис. цивільних. В ООН, під кінець 2023, заявили про понад 9 тис. загиблих та 17 тис. поранених цивільних. При цьому уточнювали, що реальні цифри значно вищі, адже підрахунки ускладнюються через активні бойові дії.

23 грудня 2022 року жінка закликала Україну здатися.

"…як ви смієте оскверняти прапор США. Легко зрозуміти, як ви з Зеленським розлютили Путіна. Якщо чесно, я думаю, що ви розлютили кожного у світі, хто хоче знати правду, своєю корупцією та воєнними злочинами. ДОСИТЬ. Здавайтесь Росії".

У лютому 2024 року Лумер висловлювала особисте ставлення до України. При цьому у грудні 2023 поширювала думку про те, що допомога Україні провокує Третю світову війну.

"Я насправді не люблю Україну. Ніколи там не була. Нічого хорошого не приходить на думку, коли я думаю про Україну. У мене немає жодного негативу щодо Росії. А як щодо вас усіх?"

Хто така Лора Лумер?

У соціальній мережі X вона називає себе “королевою доказів”. У LinkedIn також зазначає, що з 2013 працює редакторкою телеканалу WSVN (Channel 7). Але на сайті цієї компанії Лору не виявили.

Не все так однозначно і з її роботою на Project Veritas, про яку вона згадує. У цій організації вона працювала приблизно рік — з 2015 по 2016.

На початку роботи використовувала псевдонім "Lima".

2015 році Project Veritas провів кампанію, де намагалися виявити ймовірних прихильників ІДІЛ серед адміністрацій університетів США. В рамках цієї кампанії Лора Лумер, яка на той момент була студенткою Barry University, зняла прихованою камерою відео. Між репліками у діалозі на відео присутні склейки монтажу. Відео було оприлюднено з інтерпретацією повної підтримки університетом заснування "клубу підтримки ІДІЛ".

Після цього Лору було відсторонено (1, 2) від навчання. Один з професорів, який потрапив на відео, подав на неї до суду за таємний запис розмови без згоди.

У 2020-2023 співпрацювала як репортерка з ультраправим виданням InfoWars, що публікуємо фейкові новини й конспірологічні теорії (1, 2).

Лора Лумер прихильниця теорій змов та конспірології, зокрема — Big Pharma. Це конспірологічна теорія, що полягає в тім, ніби, великі фармацевтичні компанії завищують ціни на ліки, ігнорують та дискредитують “альтернативні” методи лікування. Про це Лора неодноразово писала у своїх соцмережах (1, 2, 3, 4). Вона також поширює антивакцинаторські тези.

Як пише Molfar, Лора Лумер — самопроголошена журналістка-розслідувачка, стала відомою завдяки своїм провокаціям та дезінформації. У соцмережах вона поширює неправдиві новини та расистські висловлювання. Лора відкрито виступає проти України, підтримує конспірологічні теорії та антивакцинаторські ідеї. Заяви у соціальних мережах Лумер лише підкреслюють її проросійську позицію та ворожість до українського народу.

Політичні амбіції Лори та зв'язки з Дональдом Трампом вказують на її крайню упередженість. Лора Лумер є яскравим прикладом того, як дезінформація та екстремізм поширюються через соцмережі та створюють загрозу для суспільства.