Єдина таблиця, 36 команд: УЄФА представила новий формат єврокубків сезону 2024/25
УЄФА випустила інформаційне відео про зміни у проведенні групового етапу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій сезону 2024/25
Відео оприлюднене на сайті УЄФА.
Так, в основній стадії єврокубків змагатимуться 36 команд (раніше було 32). Замість 8 груп по 4 команди всі команди гратимуть в одному дивізіоні.
Учасники цієї стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи під час жеребкування отримають по 8 суперників (раніше було 6) - по 2 з 4 різних кошиків. З кожним із суперників буде лише одна гра. Гру на виїзді чи вдома для кожної команди визначатиме жеребкування. Кожна команда на цьому етапі проведе по 4 домашні та виїзні матчі.
В Лізі конференцій команди розподілять на 6 кошиків. Кожна команда зіграє по одній грі проти суперника з кожного кошика.
Ті команди, які посядуть у єдиній таблиці місця з 1-го по 8-е, потраплять до 1/8 фіналу. Місця з 9-го по 24-те додатково зіграють за вихід в 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця з 25-го по 36-те - виходять із боротьби.
Плей-оф, який починається з 1/8 фіналу, у новому сезоні проходитиме без змін.
У новому форматі очікується зростання значення додаткових показників - різниці голів, забитих і пропущених м'ячів.
Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи гртимуть із вересня по січень, а матчі Ліги конференцій – з вересня по грудень. Кожен із клубних турнірів матиме один ексклюзивний ігровий тиждень: інші два змагання в цей тиждень не відбуватимуться.
Україну в новому сезоні представлятимуть дві команди в Лізі чемпіонів: чемпіон України розпочинає в раунді плей-оф відбору, віцечемпіона - у 2-му кваліфікаційному раунді.
- Раніше Україна втратила право заявляти п'ять команд на єврокубки.
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