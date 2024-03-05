Єдина таблиця, 36 команд: УЄФА представила новий формат єврокубків сезону 2024/25

Відео оприлюднене на сайті УЄФА.

Так, в основній стадії єврокубків змагатимуться 36 команд (раніше було 32). Замість 8 груп по 4 команди всі команди гратимуть в одному дивізіоні.

Учасники цієї стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи під час жеребкування отримають по 8 суперників (раніше було 6) - по 2 з 4 різних кошиків. З кожним із суперників буде лише одна гра. Гру на виїзді чи вдома для кожної команди визначатиме жеребкування. Кожна команда на цьому етапі проведе по 4 домашні та виїзні матчі.

В Лізі конференцій команди розподілять на 6 кошиків. Кожна команда зіграє по одній грі проти суперника з кожного кошика.

Ті команди, які посядуть у єдиній таблиці місця з 1-го по 8-е, потраплять до 1/8 фіналу. Місця з 9-го по 24-те додатково зіграють за вихід в 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця з 25-го по 36-те - виходять із боротьби.

Плей-оф, який починається з 1/8 фіналу, у новому сезоні проходитиме без змін.

У новому форматі очікується зростання значення додаткових показників - різниці голів, забитих і пропущених м'ячів.

Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи гртимуть із вересня по січень, а матчі Ліги конференцій – з вересня по грудень. Кожен із клубних турнірів матиме один ексклюзивний ігровий тиждень: інші два змагання в цей тиждень не відбуватимуться.

Україну в новому сезоні представлятимуть дві команди в Лізі чемпіонів: чемпіон України розпочинає в раунді плей-оф відбору, віцечемпіона - у 2-му кваліфікаційному раунді.