Рейтинг УЄФА: Україна втратила право заявляти п'ять команд на єврокубки

Про це повідомляє статистичний телеграм-канал "Рейтинги - посіви - коефіцієнти".

Ввечері четверга, 22 лютого, "Шахтар" поступився французькому "Марселю" у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (1:3). Для українців єврокубковий сезон завершився.

Донеччани залишались останніми представниками УПЛ у єврокубках. Україна вже немає шансів піднятись у рейтингу УЄФА, сезонний здобуток наших команд - 4,100.

В останньому рейтингу УЄФА Україна була на 18-й позиції. Більше жодних шансів піднятись немає, це означає, що УПЛ гарантовано втрачає одну команду в єврокубковій квоті. На сезон 2025/26 можна буде заявити тільки чотири команди. Це найгірші позиції з 2005 року.