Рейтинг УЄФА: Україна втратила право заявляти п'ять команд на єврокубки
Українська Прем'єр-ліга втратила одну команду в єврокубковій квоті на сезон 2025/26
Про це повідомляє статистичний телеграм-канал "Рейтинги - посіви - коефіцієнти".
Ввечері четверга, 22 лютого, "Шахтар" поступився французькому "Марселю" у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (1:3). Для українців єврокубковий сезон завершився.
Донеччани залишались останніми представниками УПЛ у єврокубках. Україна вже немає шансів піднятись у рейтингу УЄФА, сезонний здобуток наших команд - 4,100.
В останньому рейтингу УЄФА Україна була на 18-й позиції. Більше жодних шансів піднятись немає, це означає, що УПЛ гарантовано втрачає одну команду в єврокубковій квоті. На сезон 2025/26 можна буде заявити тільки чотири команди. Це найгірші позиції з 2005 року.
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Відзначимо, що букмекери не вірили в успіх "Шахтаря" у Лізі Європи. На виграш "Марселя" у матчі 22 лютого давали коефіцієнт 1,75. Нічию в основний час оцінюють у 3,95. Перемогу "Шахтаря" - 4,90.
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