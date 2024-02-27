Ексфутболіст "Десни" поїхав на перегляд у Білорусь, але в команду його не взяли
Український форвард Максим Дегтярьов поїхав на перегляд у білоруський "Вітебськ", проте отримав відмову
Про це повідомляє офіційний сайт "Вітебська.
На перегляді у "Вітебську" Максим Дегтярьов відіграв два товариські матчі, проте результативними діями не відзначився. У результаті білоруси відмовились пропонувати 30-річному форварду контракт.
Після початку повномасштабної війни Дегтярьов не грав в Україні. З 2022 року виступав за казахстанські "Тараз" та "Атирау". Українським вболівальникам він відомий грою за "Десну", "Олімпік", "Полтаву", "Сталь", "Краматорськ" та донецький "Металург".
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"Вітебськ" у минулому сезоні фінішував третім у другому за силою дивізіоні Білорусі, - країні, яка підтримує російську агресію проти України.
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