Експерт про ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025: російські дрони і підводні човни стали "вакциною" проти європейського пацифізму

Про це Еспресо розповів Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

Участь у навчаннях беруть 14 країн НАТО, залучено близько 70 літаків та близько 2 000 військових. Це дещо, але не кардинально більше, ніж у попередні роки.

Зона проведення навчань — північний захід Європи й повітряний простір над Північним морем. За словами експерта, останні два роки навчання Steadfast Noon зосереджені саме на півночі Європи, де переоснащення ядерних сил триває швидше, а російські загрози інтенсивніші.

"Цього року, як і у попередні, у повітрі свої завдання відпрацьовують літаки країн НАТО, призначені як для власне ядерних місій, так і в неядерній ролі, що підтримує виконання ядерних операцій. Одне неможливе без іншого, і разом це частина інтегрованих ядерних операцій НАТО, у яких ядерні й неядерні країни виконують визначені для них ролі", - розповідає експерт.

Серед нових елементів 2025 року Олексій Їжак зазначає рахування появи так званих "нових деструктивних технологій" (emerging & disruptive technologies, скорочено EDTs), зокрема безпілотників.

NATO визначає EDTs як інноваційні технології, що: змінюють спосіб проведення військових операцій, структуру збройних сил і стратегії оборони; можуть мати подвійне призначення — і для цивільних застосунків, і для військових; включають такі технологічні напрями, як штучний інтелект, автономні системи, квантові технології, біотехнології, гіперзвукові системи, передові матеріали, комунікаційні мережі (5G і далі) та всі інші технології, що можуть суттєво змінити баланс сил. Потенційні противники розвивають технології дуже стрімко, EDTs дозволяють НАТО зберігати "запас технологічних можливостей" і адаптуватись до нових загроз.

"Спрощено кажучи, EDTs допомагають реалістично імітувати різноманітні сценарії ядерної та іншої ескалації противником і перевірити готовність", - зауважує експерт.

За його словами, що б РФ не робила, це робить НАТО сильнішим.

"Принаймні якщо відштовхуватися від мінімального рівня готовності, до якого було знижено союзний потенціал на момент початку агресії РФ проти України у 2014 році. Зокрема, сильнішим стає і ядерний компонент. Іншими словами, РФ, здається, зробила все, щоб Східна Європа розпочала переозброєння; щоб Фінляндія і Швеція вступили до НАТО; щоб Німеччина припинила розмови про виведення американської ядерної зброї та почала власне переозброєння; зрештою, щоб теоретичні напрацювання Альянсу щодо готовності протидіяти новітнім деструктивним технологіям стали практичною необхідністю", - вважає він.

А серед головних підсумків Steadfast Noon 2025, що є вже на сьогодні, Їжак відзначає відпрацювання нової "ядерної пари" F-35/B61-12 на півночі Європи, перевірку наземної інфраструктури із залученням сил нових союзників — Фінляндії та Швеції, перевірка функціональність ядерного компонента в Німеччині, який, імовірно, є наступним у модернізації після британського та нідерландського.

"Нарешті, усе це зроблено за "сприяння" російських дронів та дизельного підводного човна. Останні на кшталт "вакцини" проти європейського пацифізму, дозволили НАТО відпрацювати протидію новітнім деструктивним технологіям, що можуть застосовуватися у війнах нового покоління", - резюмує Олексій Їжак.