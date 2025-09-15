Експерти запевнили, що запровадження додаткових перевірок індійського дизпалива не вплине на український ринок
З 1 жовтня всі партії індійського пального для України проходимуть відбір і лібораторний аналіз. Експерти запевняють - дефіциту не буде, хоча ціни можуть трохи зрости
Імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено: усі партії ресурсу мають пройти процедуру відбору та лабораторного аналізу, повідомляє видання Enkorr.
"Відповідну вимогу СБУ надіслало на адресу Енергетичної митниці 15 вересня. Обмеження набудуть чинності з 1 жовтня", - зазначає видання.
За новими правилами, санкції діятимуть за аналогією з обмеженнями проти турецького дизпального, які у вересні були введені РНБО. Тоді низку турецьких портів, що приймали великі обсяги російського пального, внесли до переліку ризикових, а всі партії, що надходили з них, підлягали додатковій перевірці, зокрема лабораторній.
Читайте також: Як США схиляють Індію до тиску на Росію і чи може вона відмовитися від російської нафти
За даними консалтингової групи "А-95", з вересня 2023 року через підсанкційні турецькі порти Marmara і Turpas в Україну імпортовано 65,8 тис. тонн дизпального, 71% з яких завезено з квітня 2025 року. Раніше середньомісячний імпорт з цих портів становив близько 47,2 тис. тонн.
Аналітики "А-95" зазначають, що нові перевірки індійського дизпального не спричинять перебоїв на ринку: "Трейдери мають достатньо альтернативних каналів імпорту. Водночас можливе незначне підвищення закупівельних цін — на $5-7 за тонну, або 20-30 копійок за літр".
У серпні 2025 року в Україну було завезено 119 тис. тонн індійського дизельного пального — це 18% від загального обсягу імпорту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.45
- EUR Купівля 48.09Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе