Експерти запевнили, що запровадження додаткових перевірок індійського дизпалива не вплине на український ринок

Імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено: усі партії ресурсу мають пройти процедуру відбору та лабораторного аналізу, повідомляє видання Enkorr.

"Відповідну вимогу СБУ надіслало на адресу Енергетичної митниці 15 вересня. Обмеження набудуть чинності з 1 жовтня", - зазначає видання.

За новими правилами, санкції діятимуть за аналогією з обмеженнями проти турецького дизпального, які у вересні були введені РНБО. Тоді низку турецьких портів, що приймали великі обсяги російського пального, внесли до переліку ризикових, а всі партії, що надходили з них, підлягали додатковій перевірці, зокрема лабораторній.

Читайте також: Як США схиляють Індію до тиску на Росію і чи може вона відмовитися від російської нафти

За даними консалтингової групи "А-95", з вересня 2023 року через підсанкційні турецькі порти Marmara і Turpas в Україну імпортовано 65,8 тис. тонн дизпального, 71% з яких завезено з квітня 2025 року. Раніше середньомісячний імпорт з цих портів становив близько 47,2 тис. тонн.

Аналітики "А-95" зазначають, що нові перевірки індійського дизпального не спричинять перебоїв на ринку: "Трейдери мають достатньо альтернативних каналів імпорту. Водночас можливе незначне підвищення закупівельних цін — на $5-7 за тонну, або 20-30 копійок за літр".

У серпні 2025 року в Україну було завезено 119 тис. тонн індійського дизельного пального — це 18% від загального обсягу імпорту.