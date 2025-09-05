Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Європа збирається повністю відмовитись від російських енергоресурсів: які країни ЄС досі витрачають на нього сотні мільйонів євро
Огляд

Європа збирається повністю відмовитись від російських енергоресурсів: які країни ЄС досі витрачають на нього сотні мільйонів євро

Зіновія Воронович
5 вересня, 2025 п'ятниця
18:06
Новини Північний потік газ

У Копенгагені пройшла неформальна зустріч міністрів енергетики ЄС, під час якої обговорювали варіанти, як повністю позбутись залежності від російських енергоресурсів, на які європейські країни досі витрачають понад мільярд євро щомісяця

Зміст

У ЄС розглядають угоду, після укладення якої навіть молекула російської енергії не буде імпортована до Європи. Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен перед початком неформальної зустрічі міністрів енергетики у Копенгагені 5 вересня. За його словами, наразі міністри шукають рішення, яке дозволить повністю відмовитись від імпорту російського газу так швидко, як це можливо.

"Кілька місяців тому я висунув пропозицію щодо фактичної заборони імпорту газу. Ця пропозиція зараз обговорюється в Європейському парламенті та серед держав-членів. Важливо досягти згоди, адже нам потрібно надіслати чіткий сигнал Росії, що ми більше не терпітимемо шантаж з боку Кремля. Ми більше не погоджуватимемось на використання енергії як зброї", – сказав він.

ЄС досі залишається найбільшим імпортером російського газу

ЄС досі є найбільшим імпортером російського газу – як зрідженого, так і трубопровідного, оскільки санкції на імпорт газу так і не були накладені.  За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), опублікованими на початку серпня, у червні 2025 року п’ять найбільших імпортерів російського викопного палива з ЄС разом заплатили Росії 1,2 млрд євро. І 72% цих закупівель припадає саме на газ.  

На ЄС припадає 51% експорту ЗПГ з Росії. До порівняння – на Китай припадає (21%) і Японія (18%). Також ЄС був найбільшим покупцем російського трубопровідного газу (37% усього експорту з РФ), тоді як другим за величиною покупцем був Китай 30%, третім – Туреччина 27%.

Країни, які купували російські вуглеводні у червні 2025, фото: energyandcleanair.org

Найбільшим імпортером російського газу є Бельгія, яка у червні придбала зріджений газ з РФ на 300 млн євро, що на 12%, ніж було у травні.

Франція також купувала лише зріджений газ – на 232 млн євро. Водночас є дані про те, що частина зрідженого газу з Бельгії та Франції, постачається далі до Німеччини, яка офіційно заборонила приймати російський зріджений газу своїх LNG-терміналах.

Угорщина за червень імпортувала трубопровідного газу на 191 млн євро, Нідерланди купили зріджений газ на суму 99 млн євро. Невеликі обсяги трубопровідного газу імпортувала також Словаччина.

За даними колишнього голови Оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона, у липні найбільших імпортерів російського викопного палива з ЄС заплатили росіянам €1,1 млрд. 

"Більшість цього імпорту (67%) - це несанкціонований трубопровідний газ (через Туреччину) та СПГ.  Решта – постачання сирої нафти до Угорщини та Словаччини південною гілкою нафтопроводу «Дружба» через Україну", – повідомляє Сергій Макогон. За його даними,  Франція у червні імпортувала російський зріджений газ на €239 млн.

Водночас ЄС нарощує поставки газу з інших країн. Зокрема, купує значну кількість зрідженого газу зі США. 

Російську нафту купує лише Словаччина та Угорщина.

До початку повномаштабного вторгнення ЄС був також одним з найбільших імпортерів російської нафти. У 2021 році ЄС імпортував з Росії на 48 млрд євро сирої нафти і на 23 млрд євро перероблених нафтопродуктів. Однак у 2022 році нафта потрапила під санкції. Виняток зробили лише для країн, які імпортували нафту через "Дружбу" і не могли швидко замінити її. Скажімо, Чехія поступово змогла відмовитись від російської нафти. Натомість Словаччина та Угорщина єдині продовжують отримувати російську нафту. За даними Єврокомісії, заборона охоплює 90% поточного імпорту до ЄС нафти з Росії.

Читайте також: За блокування руху України в ЄС та НАТО Угорщина і Словаччина отримують дисконт на російську нафту, тому для них така важлива "Дружба", – експерт

У червні Угорщина імпортувала російську нафту на 165 млн євро. Разом з імпортом газу вона є найбільшим покупцем російських вуглеводнів у ЄС. Словаччина за місяць отримала російську нафту на 178 млн євро, 

У липні, за даними Сергія Макогона, Угорщина купила в РФ викопного палива на €485 млн: на €200 млн нафти на €285. Словаччина переважно отримувала сиру нафту через "Дружбу" на €169 млн. 

Під санкціями також поставки вугілля з Росії до ЄС – на Європу припадала чверть російського експорту вугілля та доходи в обсязі 8 мільярдів євро на рік. Наразі ці поставки заблоковані.

