PR

Фокстрот радить: як продовжити роботу MacBook без розетки. Повний гід з економії заряду

29 вересня, 2025 понедiлок
17:00
Технології Фокстрот

Важлива робота чи зустріч, а заряд MacBook стрімко наближається до нуля, і поруч немає джерела живлення — з таким ніхто не захоче зіштовхнутись. На щастя, macOS пропонує потужні інструменти для економії енергії

Зміст

Завдяки правильним налаштуванням і корисним звичкам можна значно подовжити час автономної роботи ноутбука.

У цій статті разом зі спеціалістами Foxtrot розбираємо ефективні способи економії заряду. Ми пройдемо усі практичні методи: від базових налаштувань системи до професійних лайфхаків.

Фундамент економії: налаштування розділу "Акумулятор"

Основні та найдієвіші опції знаходяться в системних параметрах. Це перше, що потрібно перевірити для оптимізації споживання енергії. Щоб отримати доступ до них, слід відкрити меню Apple, перейти в "Системні параметри" та вибрати розділ "Акумулятор". Тут зосереджені ключові інструменти, що дозволяють керувати живленням.

Режим низького заряду — найпростіший спосіб збільшити час роботи від батареї. Він автоматично зменшує яскравість екрана та обмежує продуктивність системи для завдань, що не потребують великих ресурсів. Активувати його можна на постійній основі, або лише під час роботи від акумулятора. Ця функція ідеально підходить для тривалих поїздок або використання лептопа далеко від джерела живлення. Вона значно подовжує автономність, не створюючи значних незручностей.

Ще одна важлива функція — "Справність акумулятора". У цьому меню можна активувати "Оптимізацію заряджання", яка аналізує щоденний графік використання ноутбука. Система запам’ятовує, коли пристрій зазвичай відключають від мережі, і заряджає батарею до 100% незадовго до цього моменту. Такий підхід уповільнює хімічне старіння акумулятора. Додаткові налаштування, доступні за кнопкою "Параметри", пропонують ще кілька корисних опцій для економії енергії.

Використовуючи різні сетапи, можна створити надійну основу для тривалої автономної роботи. Вони прості в активації та суттєво впливають на споживання заряду.

Щоденні звички, які бережуть заряд

Екран є одним з найбільших споживачів енергії в ноутбуці. Зниження яскравості до комфортного мінімуму — це найшвидший спосіб заощадити заряд. Те ж саме стосується підсвічування клавіатури, яке варто вимикати при достатньому освітленні. Також важливо стежити за програмами: навіть у фоновому режимі вони можуть використовувати системні ресурси. Регулярне закриття непотрібних застосунків (через Command+Q) допомагає уникнути зайвих витрат енергії.

Для кращого контролю за споживанням заряду корисно знати, які процеси найбільше навантажують систему. За більш ніж 20 років продажу ноутбуків спеціалісти Фокстрот добре вивчили всі тонкості оптимізації MacBook. Нижче наведено кілька кроків, як це визначити:

  1. Використовуйте іконку акумулятора. Натисніть на піктограму батареї в менюбарі, щоб побачити список програм, які споживають значну кількість енергії.
  2. Запустіть "Моніторинг системи". Відкрийте цю утиліту, перейдіть на вкладку "Енергія" і відсортуйте процеси за стовпцем "Вплив на енергію". Це дозволить виявити та закрити найбільш "ненажерливі" програми.
  3. Оптимізуйте роботу в браузері. Використовуйте Safari, оскільки він розроблений для максимальної енергоефективності на macOS. Обмежте кількість відкритих вкладок — кожна з них споживає пам’ять і процесорний час.

Крім того, вимикання бездротових модулів, таких як Wi-Fi та Bluetooth, коли вони не потрібні, також сприяє економії енергії. Від’єднання зовнішніх пристроїв — дисків, моніторів, хабів — теж допомагає, оскільки вони живляться від акумулятора ноутбук.

Маленькі дії, які виконуються щодня, у сумі дають великий результат для збереження енергії.

Розширені налаштування для максимальної автономності

Для тих, хто прагне витиснути максимум з акумулятора, існують додаткові, менш очевидні налаштування. Вони дозволяють ще тонше керувати споживанням енергії та оптимізувати роботу системи для тривалої автономності.

Одним з таких способів є зменшення візуальних ефектів. macOS відома своїм привабливим інтерфейсом, але анімації та прозорість навантажують графічний процесор. Щоб їх обмежити, потрібно зайти в "Системні параметри", вибрати "Доступність", а потім "Дисплей". Увімкнення опцій "Зменшити рух" та "Зменшити прозорість" зробить інтерфейс простішим, але значно знизить споживання енергії.

Керування сповіщеннями також відіграє важливу роль. Постійні спливні повідомлення не лише відвертають увагу, але й активують екран та фонові процеси. Рекомендується налаштувати режим "Не турбувати" під час роботи, що вимагає концентрації, або вибірково відключити сповіщення від некритичних програм. Також не варто забувати про своєчасне оновлення програмного забезпечення.

Розробники Apple та сторонніх застосунків постійно працюють над оптимізацією, і нові версії macOS та програм часто містять покращення енергоефективності.

Експерти Фоксрот наводять ще кілька порад для просунутих користувачів:

  1. Контролюйте температурний режим. Висока температура змушує вентилятори працювати інтенсивніше, що прискорює розряд батареї. Не слід ставити ноутбук на м’які поверхні під час використання, оскільки це може призвести до перекриття вентиляційних отворів.
  2. Тимчасово вимкніть індексацію Spotlight під час роботи від акумулятора. Це може знизити фонове навантаження.
  3. Слідкуйте за активністю Time Machine. Резервне копіювання — важливий процес, але його можна відкласти до моменту підключення до джерела живлення, щоб не витрачати заряд. 

Комплексний підхід до налаштувань дозволяє адаптувати MacBook до будь-яких умов.

MacBook може працювати довше

Поєднання системних налаштувань і корисних звичок дозволить почуватися впевнено, навіть коли розетки немає поруч. Правильне керування енергоспоживанням перетворює MacBook на справді мобільний інструмент. Достатньо налаштувати розділ "Акумулятор", стежити за яскравістю екрана, контролювати запущені програми та використовувати режим економії заряду. Працюйте, творіть і розважайтеся довше разом із порадами від Фокстрот.

