Ілон Маск порушив правила під час візиту до Аушвіца з трирічним сином, - ЗМІ

Про це повідомляє Business Insider.

Зазначається, що, взявши із собою трирічну дитину, Маск порушив правила відвідування Аушвіц-Біркенау, якими встановлена заборона на відвідування екскурсій колишнім концтабором дітьми до 14 років.

Крім того, у правилах також йдеться про те, що всі відвідувачі повинні поводитися "з належною урочистістю та повагою".

Син бізнесмена X Æ A-XII був помічений на плечах свого тата на фотографіях.

Довідково: Концентраційний табір і табір смерті Аушвіц-Біркенау - німецький концентраційний табір смерті, що розташовувався в 1942 - 1945 роках біля міста Освенцим. Є частиною комплексу Аушвіц - одного з найбільших нацистських концтаборів.