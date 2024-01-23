Ілон Маск порушив правила під час візиту до Аушвіца з трирічним сином, - ЗМІ
Американський бізнесмен, генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск під час свого візиту до Польщі відвідав колишній концтабір Аушвіц в Освенцимі. З бізнесменом був присутній його трирічний син
Про це повідомляє Business Insider.
Зазначається, що, взявши із собою трирічну дитину, Маск порушив правила відвідування Аушвіц-Біркенау, якими встановлена заборона на відвідування екскурсій колишнім концтабором дітьми до 14 років.
Крім того, у правилах також йдеться про те, що всі відвідувачі повинні поводитися "з належною урочистістю та повагою".
Син бізнесмена X Æ A-XII був помічений на плечах свого тата на фотографіях.
Довідково: Концентраційний табір і табір смерті Аушвіц-Біркенау - німецький концентраційний табір смерті, що розташовувався в 1942 - 1945 роках біля міста Освенцим. Є частиною комплексу Аушвіц - одного з найбільших нацистських концтаборів.
- 22 січня Маск прилетів до Польщі. Повідомлялося, що там він візьме участь у конференції з протидії антисемітизму і відвідає колишній нацистський концтабір Аушвіц.
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