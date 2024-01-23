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Ілон Маск порушив правила під час візиту до Аушвіца з трирічним сином, - ЗМІ

23 січня, 2024 вiвторок
10:29
Світ Ілон Маск у Аушвіц-Біркенау в Освенцімі

Американський бізнесмен, генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск під час свого візиту до Польщі відвідав колишній концтабір Аушвіц в Освенцимі. З бізнесменом був присутній його трирічний син

Про це повідомляє Business Insider.

Зазначається, що, взявши із собою трирічну дитину, Маск порушив правила відвідування Аушвіц-Біркенау, якими встановлена заборона на відвідування екскурсій колишнім концтабором дітьми до 14 років.

Крім того, у правилах також йдеться про те, що всі відвідувачі повинні поводитися "з належною урочистістю та повагою".

Син бізнесмена X Æ A-XII був помічений на плечах свого тата на фотографіях.

Довідково: Концентраційний табір і табір смерті Аушвіц-Біркенау - німецький концентраційний табір смерті, що розташовувався в 1942 - 1945 роках біля міста Освенцим. Є частиною комплексу Аушвіц - одного з найбільших нацистських концтаборів.

  • 22 січня Маск прилетів до Польщі. Повідомлялося, що там він візьме участь у конференції з протидії антисемітизму і відвідає колишній нацистський концтабір Аушвіц.
Теги:
Польща
Ілон Маск
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