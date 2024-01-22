Ілон Маск прибув до Польщі для участі у конференції з протидії антисемітизму

Про це інформує польське радіо RMF24.

Зазначається, що Маск приземлився в аеропорту Баліце ​​поблизу Кракова увечері неділі, 21 січня.

Під час візиту він має взяти участь у міжнародному симпозіумі у Кракові на тему протидії антисемітизму, а також у церемонії в колишньому концтаборі Аушвіц у межах заходу, організованого Європейською єврейською асоціацією (EJA). На заході також будуть присутні заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.

"Можливо, будуть і інші політики та представники влади", - додав посадовець.

Зокрема, Маск має взяти участь у дискусії з американським консерватором Беном Шапіро на симпозіумі щодо протидії антисемітизму в інтернеті. Захід організовано з нагоди міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відбудеться наступного тижня.

Офіційних зустрічей керівника Tesla, SpaceX і соціальної мережі X з урядом Польщі не очікується. "Не ведеться жодних переговорів про зустріч. Це дуже приватний візит", - сказав міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський.

Як зазначив Мілош Бабецький з Вармінсько-Мазурського університету, причина взітиу Маска до Аушвіца - "спроба поліпшити імідж, а також дистанціюватися від звинувачень у поширенні антисемітизму на платформі X. За його словами, бізнесмен прибув до Польщі, щоб довести, що він не антисеміт.