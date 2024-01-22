Ілон Маск прибув до Польщі для участі у конференції з протидії антисемітизму
Американський бізнесмен, генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск прилетів до Польщі. Там він візьме участь у конференції з протидії антисемітизму і відвідає колишній нацистський концтабір Аушвіц
Про це інформує польське радіо RMF24.
Зазначається, що Маск приземлився в аеропорту Баліце поблизу Кракова увечері неділі, 21 січня.
Під час візиту він має взяти участь у міжнародному симпозіумі у Кракові на тему протидії антисемітизму, а також у церемонії в колишньому концтаборі Аушвіц у межах заходу, організованого Європейською єврейською асоціацією (EJA). На заході також будуть присутні заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.
"Можливо, будуть і інші політики та представники влади", - додав посадовець.
Зокрема, Маск має взяти участь у дискусії з американським консерватором Беном Шапіро на симпозіумі щодо протидії антисемітизму в інтернеті. Захід організовано з нагоди міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, який відбудеться наступного тижня.
Офіційних зустрічей керівника Tesla, SpaceX і соціальної мережі X з урядом Польщі не очікується. "Не ведеться жодних переговорів про зустріч. Це дуже приватний візит", - сказав міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський.
Як зазначив Мілош Бабецький з Вармінсько-Мазурського університету, причина взітиу Маска до Аушвіца - "спроба поліпшити імідж, а також дистанціюватися від звинувачень у поширенні антисемітизму на платформі X. За його словами, бізнесмен прибув до Польщі, щоб довести, що він не антисеміт.
- Нагадаємо, Білий дім звинуватив Ілона Маска у поширенні "огидної брехні" про євреїв після того, як власник компанії X схвально відреагував на антисемітський пост на платформі.
- На тлі цих звинувачень американський бізнесмен прибув до Ізраїлю і зустрівся з прем’єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.
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