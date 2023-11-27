Маск відвідає Ізраїль і зустрінеться з президентом країни на тлі звинувачень в антисемітизмі

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Маска звинувачують у розповсюдженні антиєврейської ненависті через його соціальну мережу X. Під час зустрічі в Ізраїлі він зустрінеться з ізраїльтянами, чиїх родичів утримував у полоні ХАМАС в Газі.

Представники офісу ізраїльського лідера зазначили, що під час цієї зустрічі президент підкреслить необхідність вжиття заходів для протидії зростанню антисемітизму в Інтернеті.

Ізраїльський Channel 12 повідомив, що Маск також зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу в понеділок. З його офісу поки що не було жодних коментарів.

Нетаньяху зустрівся з Маском у Каліфорнії 18 вересня і закликав його знайти баланс між захистом свободи слова та боротьбою з ненавистю після тижнів суперечок щодо антисемітського вмісту на X.

Візит Маска збігається з чотириденним перемир'ям у війні Ізраїлю з палестинськими бойовиками ХАМАС у Газі, під час якого 40 із 240 заручників, яких, за словами Ізраїлю, утримував ХАМАС, повернулися до країни.