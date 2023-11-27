Маск відвідає Ізраїль і зустрінеться з президентом країни на тлі звинувачень в антисемітизмі
У понеділок, 27 листопада, американський бізнесмен і власник соціальної мережі Х Ілон Маск, якого звинувачують в антисемітизмі, прибуде до Ізраїлю і зустрінеться з президентом країни Іцхаком Герцогом
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Маска звинувачують у розповсюдженні антиєврейської ненависті через його соціальну мережу X. Під час зустрічі в Ізраїлі він зустрінеться з ізраїльтянами, чиїх родичів утримував у полоні ХАМАС в Газі.
Представники офісу ізраїльського лідера зазначили, що під час цієї зустрічі президент підкреслить необхідність вжиття заходів для протидії зростанню антисемітизму в Інтернеті.
Ізраїльський Channel 12 повідомив, що Маск також зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу в понеділок. З його офісу поки що не було жодних коментарів.
Нетаньяху зустрівся з Маском у Каліфорнії 18 вересня і закликав його знайти баланс між захистом свободи слова та боротьбою з ненавистю після тижнів суперечок щодо антисемітського вмісту на X.
Візит Маска збігається з чотириденним перемир'ям у війні Ізраїлю з палестинськими бойовиками ХАМАС у Газі, під час якого 40 із 240 заручників, яких, за словами Ізраїлю, утримував ХАМАС, повернулися до країни.
- Нещодавно Білий дім звинуватив Ілона Маска у поширенні "огидної брехні" про євреїв після того, як власник компанії X схвально відреагував на антисемітський пост на платформі.
- Після цього повідомлялося. що соціальна мережа Х (раніше Twitter) може втратити $75 млн доходу від реклами до кінця 2023 року, оскільки десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після висловлювань бізнесмена і власника мережі Ілона Маска.
- Водночас сам бізнесмен заявив, що частину доходів від соціальної мережі планує направити на гуманітарну допомогу до лікарень Ізраїлю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.16Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе