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Маск відвідає Ізраїль і зустрінеться з президентом країни на тлі звинувачень в антисемітизмі

27 листопада, 2023 понедiлок
07:54
Світ Ілон Маск

У понеділок, 27 листопада, американський бізнесмен і власник соціальної мережі Х Ілон Маск, якого звинувачують в антисемітизмі, прибуде до Ізраїлю і зустрінеться з президентом країни Іцхаком Герцогом

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Маска звинувачують у розповсюдженні антиєврейської ненависті через його соціальну мережу X. Під час зустрічі в Ізраїлі він зустрінеться з ізраїльтянами, чиїх родичів утримував у полоні ХАМАС в Газі.

Представники офісу ізраїльського лідера зазначили, що під час цієї зустрічі президент підкреслить необхідність вжиття заходів для протидії зростанню антисемітизму в Інтернеті.

Ізраїльський Channel 12 повідомив, що Маск також зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу в понеділок. З його офісу поки що не було жодних коментарів.

Нетаньяху зустрівся з Маском у Каліфорнії 18 вересня і закликав його знайти баланс між захистом свободи слова та боротьбою з ненавистю після тижнів суперечок щодо антисемітського вмісту на X.

Візит Маска збігається з чотириденним перемир'ям у війні Ізраїлю з палестинськими бойовиками ХАМАС у Газі, під час якого 40 із 240 заручників, яких, за словами Ізраїлю, утримував ХАМАС, повернулися до країни.

  • Нещодавно Білий дім звинуватив Ілона Маска у поширенні "огидної брехні" про євреїв після того, як власник компанії X схвально відреагував на антисемітський пост на платформі.
  • Після цього повідомлялося. що соціальна мережа Х (раніше Twitter) може втратити $75 млн доходу від реклами до кінця 2023 року, оскільки десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після висловлювань бізнесмена і власника мережі Ілона Маска.
  • Водночас сам бізнесмен заявив, що частину доходів від соціальної мережі планує направити на гуманітарну допомогу до лікарень Ізраїлю.
Ізраїль
Ілон Маск
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