Ізраїль назвав кількість солдатів ЦАХАЛ, які загинули під час операції у Газі

Про це повідомляє Times of Israel.

Командир та двоє солдатів загинули у понеділок в бою з угрупованням ХАМАС на півдні анклаву, ще двоє військовослужбовців 630-го батальйону Південної бригади зазнали важких поранень у тому ж бою, повідомили ізраїльські військові.

Згідно з військовими джерелами, на момент загибелі троє військових перебували в будинку на схід від Хан-Юніса, в якому здетонувала вибухівка.

Загалом з початку війни з ХАМАСом 7 жовтня кількість загиблих серед військових Ізраїлю зросла до 232 осіб.