Ізраїль назвав кількість солдатів ЦАХАЛ, які загинули під час операції у Газі
Ізраїльські військові у вівторок повідомили про трьох військовослужбовців, які загинули на півдні сектору Гази під час протистояння ХАМАСу, що збільшує загальну кількість загиблих військових до 232
Про це повідомляє Times of Israel.
Командир та двоє солдатів загинули у понеділок в бою з угрупованням ХАМАС на півдні анклаву, ще двоє військовослужбовців 630-го батальйону Південної бригади зазнали важких поранень у тому ж бою, повідомили ізраїльські військові.
Згідно з військовими джерелами, на момент загибелі троє військових перебували в будинку на схід від Хан-Юніса, в якому здетонувала вибухівка.
Загалом з початку війни з ХАМАСом 7 жовтня кількість загиблих серед військових Ізраїлю зросла до 232 осіб.
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