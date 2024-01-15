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Пропонуємо чудову альтернативу кабачковим міні-тортикам - кабачки з сиром в духовці
Щоб страви не приїдались, рекомендуємо щоразу випробовувати новий рецепт. На цей раз спробуйте зробити смачні кабачкові бутерброди з сиром. Це чудова альтернатива кабачковим міні-тортикам з помідорами, часником та майонезом. Вам потрібно лишень підготувати інгредієнти та відправити їх у духовку
Інгредієнти для кабачків із сиром:
-
твердий сир - 200 г
-
пшеничне борошно - 70 г
-
панірувальні сухарі - 1 скл.
-
пармезан - 200 г
-
яйце - 2 шт.
-
вода - 1 ч. л.
Рецепт приготування кабачків із сиром:
- вимийте кабачки, зріжте плодоніжки
- овочі обсушіть та наріжте тонкими довгими слайсами, помістіть слайси в друшляк
- присипте їх сіллю, залиште на 20 хв.
- обсушіть кожен шматочок, присипте слайси прованськими травами
- тонкими скибочками наріжте твердий сир
- сформуйте бутерброди: кабачковий слайс, 2 скибочки сиру та знову слайс
- у глибокій посудині збийте яйце з водою
- в різні тарілки насипте борошно і панірувальні сухарі з тертим пармезаном, паприкою та часниковим порошком
- кабачкові бутерброди обваляйте в муці
- потім обваляйте в яєчній суміші та панірувальних сухарях
- викладіть закуску на лист
- відправте його в розігріту до 170 градусів духовку на пів години
- рекомендуємо подавати смаколик із освіжаючим сметанним соусом.
Смачного!
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