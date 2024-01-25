Канцлер Німеччини Олаф Шольц шукає нового особистого кухаря

Про це пише Bild.

За даними видання, новий кухар повинен гастрономічно організовувати державні заходи та робочі прийняття їжі. До переліку вимог входить приготування холодних та гарячих страв, складання меню та планів харчування "з урахуванням балансу та різноманітності, а також сезонних особливостей".

У кандидата має бути диплом про навчання за спеціальністю "висококласна гастрономія" та кілька років досвіду, а також "хороша загальна освіта та інтерес до політики". Крім того, він має зберігати абсолютну конфіденційність.

Майбутня зарплата кухаря: від 3000 до 3700 євро на місяць до вирахування податків плюс новорічна премія (84% зарплати), міністерська доплата 220 євро, надбавка за позаурочні години 40 євро та пільга на проїзд.