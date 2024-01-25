Канцлер Німеччини Олаф Шольц шукає нового особистого кухаря
Відомство федерального канцлера Німеччини опублікувало вакансію особистого кухаря Олафа Шольца та вимоги до її здобуття
Про це пише Bild.
За даними видання, новий кухар повинен гастрономічно організовувати державні заходи та робочі прийняття їжі. До переліку вимог входить приготування холодних та гарячих страв, складання меню та планів харчування "з урахуванням балансу та різноманітності, а також сезонних особливостей".
У кандидата має бути диплом про навчання за спеціальністю "висококласна гастрономія" та кілька років досвіду, а також "хороша загальна освіта та інтерес до політики". Крім того, він має зберігати абсолютну конфіденційність.
Майбутня зарплата кухаря: від 3000 до 3700 євро на місяць до вирахування податків плюс новорічна премія (84% зарплати), міністерська доплата 220 євро, надбавка за позаурочні години 40 євро та пільга на проїзд.
- 18 січня стало відомо, що колишній флагман урядового авіапарку ФРН Airbus A340-300 виставлено на аукціон. Літак продають через часті несправності, які ламають міжнародні домовленості посадовців
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.91Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе