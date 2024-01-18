Німеччина продає урядовий літак, через поломки якого зірвалися важливі візити посадовців

Про це пише "Німецька хвиля".

Цьому літаку майже 25 років, і раніше він був названий на честь Конрада Аденауера. Через численні НП на його борту в німецьких політиків зірвалося кілька важливих зустрічей, останній випадок стався влітку 2023 року, коли глава МЗС Німеччини Анналена Бербок скасувала поїздку до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі через те, що в Абу-Дабі у літака перестав забиратися один із закрилків.

Наразі літак перебуває в аеропорту Кельн/Бонн. І охочі можуть навіть оглянути його особисто у встановлений проміжок часу. З міркувань військової безпеки після продажу з нього знімуть кілька секретних компонентів. Покупець буде зобов'язаний видалити напис Luftwaffe, тактичний ідентифікаційний номер, залізний хрест та інші відзнаки.

Інтер'єр флагманського урядового літака Німеччини

Відразу за кабіною пілота розташована VIP-зона з кабінетом і кімната з душовою кабіною. Одразу за стіною – кухня, комунікаційний центр, зона відпочинку. Навпроти – туалет. У наступному відсіку обладнано зал для конференцій з вітальнею, що примикає до нього.

Приблизно посередині салон розділений перегородкою, за якою розташована зона для делегацій: 4 ряди по шість місць бізнес-класу та 13 рядів економ-класу.